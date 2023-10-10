Мировой энергорынок снова под угрозой: война в Израиле подрывает глобальную экономику, — Politico

Особенно заинтересован в хаосе на мировом энергорынке, по мнению экспертов, Иран, для которого соглашение между Израилем и Саудовской Аравией имеет стратегическую угрозу.

Мировые энергетические рынки снова оказались под угрозой из-за нападения боевиков ХАМАСа на Израиль. Насилие может привести к усилению санкций США против Ирана и расширить конфликт на Ближнем Востоке. Любой из этих факторов будет угрожать стремительным повышением цен на топливо, пишет Politico.

"Цены начали расти, как только рынки возобновили торговлю в воскресенье вечером, 7 октября, глобальный ориентир поднялся на 5% — до почти 89 долларов за баррель сразу после 21:30. К 9-ти утра понедельника цена упала ниже 88 долларов", — подчеркивает издание.

Некоторые аналитики с Ближнего Востока, как отмечает медиа, видят в таком чрезвычайно агрессивном вторжении ХАМАСа в Израиль подозрение, что нападение было направлено на срыв любого урегулирования отношений с Саудовской Аравией. Особенно заинтересован в хаосе, по их мнению, Иран, для которого такое соглашение между израильтянами и саудитами несет стратегическую угрозу. Недаром же, подчеркивает Politico, Хезболла и другие группировки, связанные с Ираном, похвалили атаку ХАМАС как "послание тем, кто стремится к нормализации отношений с Израилем".

Последствия атаки ХАМАС также, по мнению аналитиков рынка, омрачают будущее поставок из Саудовской Аравии — крупнейшего в мире экспортера нефти и второго по величине производителя после США. Глобальные поставки нефти уже были в состоянии турбулентности из-за вторжения России в Украину и связанных с этим санкций Запада, введенных против экспорта нефти из РФ. На прошлой неделе цены немного упали, но многие аналитики готовятся к резкому их росту в ближайшие дни или недели, констатирует Politico.

"Цены, вероятно, вырастут не столько из-за того, что конфликт сейчас влияет на любые поставки нефти, сколько из-за опасений, что конфликт может привлечь других игроков, таких как Иран, который поддерживает ХАМАС", — отметил Энди Липоу, руководитель отдела энергетики консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates.

Лидеры Саудовской Аравии выразили готовность увеличить добычу нефти в начале 2024 года. Однако реакция правительства Саудовской Аравии на атаку ХАМАСа была далека от решительного упрека террористов. Вместо этого они призвали к "сдержанности" и еще раз повторили свои сентенции о "лишении Израилем палестинского народа его законных прав". Поэтому перспективы налаживания отношений Саудовской Аравии и Израиля сейчас под большим вопросом, прогнозируют эксперты.

"Сразу же (президент США. — Ред.) Джо Байден столкнулся с призывами как демократов, так и республиканцев усилить применение санкций, ограничивающих экспорт нефти Ираном, главным спонсором и сторонником ХАМАС", — отмечает Politico.

Роль Ирана

Politico пишет, что в 2022 году Иран занимал 8-е место среди мировых производителей нефти, экспортируя, несмотря на санкции, около 2 миллионов баррелей в день. На сегодня аналитики энергорынка говорят, что иранцы стали проворнее в уклонении от торговых санкций и используют транспортные перевозки от судна к судну, что помогает перемещать все большие объемы нефти со скидкой в Китай. В то же время некоторые эксперты энергетической отрасли ожидают, что Администрация Байдена действительно усилит санкции и это может привести к росту мировых цен на нефть за 100 долларов за баррель.

В интервью CNN в воскресенье, 8 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что иранцы не использовали ни копейки из 6 миллиардов долларов, которые американцы "разморозили" в сентябре в обмен на освобождение пятерых американцев, которых удерживают в Иране. Как сообщили в Администрации, Министерство финансов США наблюдает за этими средствами и ведет их учет.

"Иран с первого дня, согласно нашему законодательству, под нашими санкциями, имел право использовать эти средства в гуманитарных целях. Их переместили с одного счета на другой в другой стране, чтобы облегчить использование", — сказал Блинкен.

Politico акцентирует внимание на необходимости усилить санкционную политику США в отношении Ирана, чтобы заставить Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций.

"Эти атаки усиливают потребность в более агрессивной политике США в отношении Ирана, которая должна эффективнее лишать этот режим и его помощников ресурсов", — отметил сенатор Джим Риш из Айдахо, главный республиканец в комитете по международным отношениям Сената.

Напомним, Фокус писал, что Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и Хезболла заявил, что Иран одобрил вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.

Кроме того, Фокус сообщал, что, по словам представителя администрации США Джона Кирби, Тегеран длительное время поддерживает террористическую организацию ХАМАС, однако пока нет прямых подтверждений причастности к атакам на Израиль.