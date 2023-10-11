В ожидании тепла: когда в 2023 году в городах Украины начнут отопительный сезон

Еще в начале осени премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что наша страна практически завершила подготовку к предстоящей зиме. В Кабмине уверяют, что проблем с отопительным сезоном быть не должно, если только ВС РФ не начнут снова массово обстреливать критическую инфраструктуру.

Украина приближается к началу отопительного сезона 2023-2024. Как правило, ежегодно он начинается примерно 15 октября, но с учетом прошлогодних мощных атак россиян по энергетической инфраструктуре остается важный вопрос, когда именно в условиях продолжающейся борьбы с агрессией РФ в стране начнется новый отопительный сезон. Фокус выяснил, как подготовились украинские города к осенне-зимнему периоду и когда собираются начинать новый отопительный сезон.

Итак, Киев стал одним из первых городов, где отопительный сезон уже стартовал, о чем мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале еще 9 октября. Но пока что к теплу подключают только учреждения социальной инфраструктуры и только по заявкам их руководителей.

Какие объекты Киева уже подключают к теплу

детские сады;

школы;

больницы и поликлиники.

В квартирах же киевлян тепло появится, когда на улице достаточно похолодает.

"Что касается коммунальной сферы, жилых домов, — мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда в течение трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать к теплу коммунальные здания", — отметил Кличко.

Во Львове, тем временем, подготовка к отопительному сезону уже закончилась. Как заявили в горсовете, вся инфраструктура подготовлена к работе зимой. А жилые дома уже подписывают акты готовности, производится заполнение их систем теплоносителем

"Город фактически готов к началу отопительного сезона и к разным сценариям зимой. Мы испытали все тепловые сети, у нас 100% готовность по домам, принадлежащим управляющим компаниям и чуть меньше по зданиям, которыми управляют ОСМД и ЖСК", — рассказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Орест Тымчишин.

Но начинать отопительный сезон власти пока не спешат, поскольку погодные условия это позволяют. Подавать тепло прямо сейчас могут только бюджетным учреждениям, если поступит соответствующее обращение от руководства заведений.

В прифронтовом Харькове, который почти ежедневно обстреливают российские войска, тоже готовы к будущей зиме. Отопительный сезон в городе, как заявил мэр Игорь Терехов, начнется сразу, "как только этого потребуют погодные условия".

"Я уверен, что мы выдержим все нагрузки, ведь мы серьезно готовились. У нас есть план А, план Б для того, чтобы провести отопительный сезон", — добавил Терехов.

Город Днепр, как сообщила 7 октября помощница директора КП "Теплоэнерго" Анастасия Сухина, готов к отопительному периоду на 97%. Но дата начала еще не намечена.

"Когда температура воздуха три дня подряд будет опускаться ниже +8 градусов, тогда городской глава даст распоряжение и мы сразу же стартуем", — сказала Сухина.

По ее словам, коммунальные службы города также готовятся ко всем возможным экстремальным ситуациям, которые могут произойти из-за российских террористов. Для этого у города есть достаточное количество аварийных бригад, которые будут оперативно реагировать на все происходящие зимой события.

В Одессе тепловики тоже ждут отмашку от местных властей для того, чтобы начать подключать к теплу жилые дома одесситов. Вся инфраструктура города к этому готова. По словам заместителя директора Департамента систем жизнеобеспечения Одесской областной военной администрации Владимира Карпича, старт отопительного сезона в городе намечен на начало ноября.

Примерно в эти же сроки отопительный сезон должен начаться и в Запорожье. Как рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, город к осенне-зимнему периоду готов на 100%.

В других украинских городах тоже ориентируются на погоду и ждут, когда среднесуточная температура опустится ниже восьми градусов тепла. И если эта температура продержится больше трех суток — в жилой сектор подадут тепло.

Отметим также, что из-за войны не все украинцы в 2023 году смогут пользоваться централизованным отоплением. Так, часть Донецкой области останется без отопления в новом осенне-зимнем периоде, поскольку в восьми городах во время боев с российскими оккупантами были серьезно повреждены газопроводы. Местные власти обещают обеспечить людей печками и дровами.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от норвежского правительства более 200 миллионов долларов на закупку природного газа. Эти деньги являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи нашей стране в размере 1 миллиарда долларов.