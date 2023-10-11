Украина заработает на замороженных активах РФ за рубежом: какая страна ЕС в этом поможет

Украина скоро получит от Бельгии 1,7 миллиарда евро от налогообложения замороженных российских активов.

В Бельгии будет создан специальный фонд в размере 1,7 млрд евро для Украины. Его наполнят налогами с замороженных в стране российских активов. Об этом заявил 11 октября ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр страны Александр Де Кроо.

По его словам, в Бельгии налоги с доходов замороженных активов РФ будут отдавать Украине.

"В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали это в прошлом году и сделаем в этом году", — сказал Де Кроо.

Он объяснил, что полученные из российских активов деньги отдадут Украине в рамках военной и гуманитарной помощи. Средства, как сказал Де Кроо, в Европейский фонд мира, с которого финансово поддерживают украинскую экономику.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что Бельгия — первая страна, которая использует замороженные российские активы в пользу Украины.

"Средства будут направлены на безопасность нашего государства, проекты быстрого восстановления. Мы бы хотели уже использовать эти деньги. Первые средства в размере 1,7 млрд евро будут использоваться уже в следующем году", — рассказал он.

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен, администрация президента Джо Байдена и руководство Евросоюза изучают правовые основания для передачи Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов. По его словам, для передачи активов нужны юридические основания.

"Поскольку большинство этих активов — в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", — подчеркнул он.

Напомним также, что дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках, продолжаются в Евросоюзе с конца мая этого года.

Также Фокус подробно изучил, как работает механизм конфискации российских активов на территории Украины и направление их в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.