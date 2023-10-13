Дело не в качестве: почему бензин в Украине дороже, чем в Польше

Горючее в Украине дороже, чем в Польше по одной простой причине. О том, что придумали польские власти для того, чтобы удержать топливный рынок, рассказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн.

Топливо в Украине стоит дороже, нежели на заправках в соседней Польше. Причина: польское правительство старается держать цены на одном уровне, чтобы продемонстрировать некую стабильность накануне выборов. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Так, он объяснил, что при рыночной цене в восемь злотых (68 гривен), литр бензина и дизельного топлива в Польше сейчас продают за шесть злотых (51 гривну) из-за "популизма".

"В июне государственный монополист Оrlen во главе с членом партии власти "Право и справедливость" заморозил цены на своих колонках. Стоимость не меняют даже несмотря на то, что в июле-сентябре цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках выросли на 25%", — рассказал эксперт.

По его словам, на дешевое польское топливо уже обратили внимание соседние страны и начали активно покупать сырье. Из-за этого на станциях Оrlen возникли перебои с наличием горючего. Дефицит был даже в Варшаве.

Чтобы водители не переживали, на заправочных на многих АЗС появляются уведомление о техническом обслуживании. А сейчас некоторые колонки вообще исчезли.

"По моим расчетам, за этот период компания с 60% "государственных" акций потеряла около 500 миллионов долларов. Такую же примерно сумму потеряли "частники", которым пришлось придерживаться цен Оrlen. Автоматически это означает огромные потери государственного бюджета от неуплаты налогов (НДС и налог на прибыль)", — считает Сергей Куюн.

По мнению эксперта, впоследствии с польским нефтяным гигантом будут судиться частные акционеры, которые понесут серьезные убытки от "этой предвыборной стабильности".

Бензин в Украине: что происходит с ценами на отечественных АЗС

По состоянию на вечер 12 октября, как свидетельствуют данные на сайте Минфин, средняя цена на горючее на заправках составляла:

Бензин А-95 премиум — 58, 34 гривны за литр;

Бензин А-95 — 55,50 гривны за литр;

Бензин А-92 — 53,36 гривны за литр;

Дизельное топливо — 55,71 гривны за литр;

Газ авто­мобильный — 26,05 гривны за литр;

При этом в период с 30 сентября по 6 октября средняя цена по стране на бензин марки А-95, по данным ежедневного мониторинга выросла на 30 копеек и составила 55,41 гривны за литр.

Бензин А-95+ стал дороже на 26 копеек — до 58,33 гривны за литр, а дизельное топливо — на 41 копейку, до 55,50 гривны за литр.

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