Возвращение е-деклараций: в НАПК рассказали, как исправить документ, поданный во время войны

В ведомства разъяснили, что правила разрешают внести исправления в декларации, поданные в период с 24 февраля 2022 по 11 октября 2023 включительно при условии своевременной подачи заявления.

12 октября 2023 года вступил в силу закон о возобновлении электронного декларирования для депутатов и должностных лиц. Вместе с ним началась кампания подачи деклараций о доходах за 2021 и 2022 годы, которая продлится до конца января 2024 года. Все декларации, поданные с начала полномасштабного вторжения России в Украину до возобновления подачи деклараций, то есть до 11 октября включительно, можно при необходимости исправить. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"НАПК с пониманием относится к тому, что с началом полномасштабного вторжения многие декларанты, возможно, потеряли документы или не имели к ним доступа. Сейчас они могут проверить данные в уже поданных декларациях и, при необходимости, исправить их", – заявили в пресс-службе, добавив, что подача исправленных деклараций не является обязательной.

Для внесения исправлений в декларацию необходимо до 25 октября 2023 года подать письменное заявление в НАПК. В письме в произвольной форме нужно указать следующие данные:

ФИО;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

какую декларацию нужно исправить;

дату подачи декларации.

В НАПК пояснили, что в этом заявлении не нужно уточнять, что именно нужно исправить, объяснять причины или приобщать подтверждающие документы.

Все заявления, поданные после 25 октября 2023 года рассматриваться не будут, предупредили в НАПК.

После подачи заявления декларанту будет предоставлен электронный доступ на 30 дней, в течение которого можно подать исправленную электронную декларацию. Для напоминания о сроках декларант получит сообщение о конечной дате предоставления доступа в персональном электронном кабинете реестра. Все изменения должны быть внесены за одну сессию входа в систему.

Заявления в виде сканкопии с подписью или электронный документ с электронной подписью можно отправлять на электронный адрес НАПК info@nazk.gov.ua. Заявления также можно отправить по почте обычным письмом по адресу: бул. Николая Михновского, дом. 28, г. Киев, 01103.

"Сообщения с просьбой об исправлении деклараций, отправленные декларантами в чат реестра, рассматриваться не будут", — предупредили в агентстве.

Напомним, депутаты Верховной Рады возобновили обязательное электронное декларирование для чиновников. Свои доходы за последние несколько лет должны показать, в том числе руководители ТЦК и ВВК.

Ранее Фокус писал, что декларации военнослужащих, деятельность которых представляет непосредственную опасность их жизни и здоровью, в открытом доступе не появятся. Но у всех государственных чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.