Женщины будут в почете: в Кабмине обещают увеличить зарплату украинкам

Глава Министерства экономики Юлия Свириденко считает, что после войны Украина должна быть государством без барьеров и без предубеждений.

Кабинет министров Украины утвердил стратегию, которая поможет снизить гендерный разрыв в оплате труда. План правительства уже реализовывается, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Так, до 2030 года чиновники планируют сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.

"Как и большинство развитых стран мира, Украина взяла на себя обязательства преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет. Украина приняла принципиальное решение — развиваться несмотря на войну. И государство с этого пути не сворачивает, несмотря на то, что он иногда заминирован, иногда приходится преодолевать его под обстрелами", — сказала первая леди Украины Елена Зеленская, которая также участвовала в тематической пресс-конференции с Юлией Свириденко.

В рамках имплементации правительственной программы планируется достичь трех ключевых целей:

усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;

способствовать преодолению стереотипов и дискриминации в отношении профессий по признаку пола;

создать благоприятные условия для удобного сочетания семейных и профессиональных обязанностей.

"После победы Украина должна стать страной без барьеров и без предубеждений. Мы должны построить ее именно такой: инновационной, направленной на человека и его потребности, открытой к многообразию. Равенство возможностей — это гарантия гармоничного развития государства и общества" — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Ранее Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец объяснил, почему в Украине вообще существует гендерный разрыв в оплате труда. По его словам, мужчины зарабатывают больше женщин из-за дискриминации.

"Совершенствование трудового законодательства, преодоление стереотипов работодателей, повышение уровня мотивации женщин — главные принципы того, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда в Украине стала устойчивой и необратимой", — подчеркнул он.

Напомним, недавно Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины провел опрос среди украинцев, которые рассказали, какой должна быть зарплата, чтобы жить комфортно.

Также Фокус писал, почему до 2026 года средняя зарплата в Украине подрастет до 30 тысяч гривен.