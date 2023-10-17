Охота в Инстаграм. Почему налоговая разыскивает продавцов товаров в соцсетях и чем это им грозит

Представители ГНС мониторят социальные сети, чтобы установить, не осуществляют ли граждане продажу товаров или оказание услуг без регистрации субъекта хозяйствования. Фокус исследовал, что происходит и какое наказание предусмотрено законом за предпринимательскую деятельность с получением дохода на карту физлица.

В Украине ведение предпринимательской деятельности без регистрации лица как субъекта хозяйствования запрещено на законодательном уровне. Однако нередко в социальных сетях можно встретить продавцов товаров, кондитеров, производителей украшений, мастериц маникюра или косметологов, которые предлагают товары или услуги, но не зарегистрированы как ФЛП. То есть, далеко не все предприниматели регистрируют бизнес, но ведут такую деятельность якобы "подпольно". В налоговой об этом знают, и недавно сообщили, что осуществляют проверки соцсетей именно с целью найти таких предпринимателей.

"Отдельные продавцы пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, уклоняются от уплаты налогов, а расчеты проводят через банковские карточки физических лиц, что запрещено законодательством. ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе, налоговые проверки. Кроме того, сегодня социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет площадки стали бизнес-платформами с мощными маркетинговыми инструментами, которыми пользуются граждане для дистанционной продажи товаров или оказания услуг", — говорится в сообщении ГНС.

Адвокат, управляющий партнер Pavlenko Legal Group Григорий Павленко считает, что количество микробизнесов значительно больше, чем возможности ГНС проверять каждого предпринимателя. То есть, в конце концов отвечать за теневую предпринимательскую деятельность будет не каждый. Однако каждый решает для себя сам, хочет ли он участвовать в такой лотерее. "Знаю случай, когда ГНС делала запрос на "Нову Пошту" по объемам полученных лицом средств за год через систему наложенных платежей. То есть лицо отправляло товары и получало в отделениях "НП" деньги, а свой бизнес никак не регистрировало. За год набежало несколько миллионов, которые обнаружила налоговая и применила соответствующий штраф", — сообщил Фокусу Григорий Павленко. Фокус узнал, чем грозит гражданам поиск налоговиками нарушителей в интернете.

"Добрый день, вам штраф". Какое наказание предусмотрено за бизнес без регистрации

Юристы напоминают: вести предпринимательскую деятельность без регистрации и, соответственно, без уплаты налогов законодательно запрещено в Украине. "Заниматься предпринимательской деятельностью без официального оформления нельзя. Осуществление продаж или оказания услуг без регистрации ФЛП может грозить штрафом в размере 340 грн, что предусмотрено ч.117.1, ст. 117 Налогового кодекса Украины. Если к тому же не подавать налоговую отчетность, предусмотренную законодательством, то за каждое такое непредставление или несвоевременное представление можно тоже получить штраф в размере 340 грн. Поэтому, если вы получаете прибыль, продавая что-то или предоставляя любые услуги, — ваша деятельность должна быть обязательно официально оформленной", — говорит Андрей Шабельников, адвокат, управляющий партнер АО "Эврика".

Однако сумма штрафа может быть и значительно больше 340 гривен, ведь в ГНС говорят — за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Налоговики могут отследить интернет-торговца и в конце концов заставить уплатить штраф, если нет регистрации ФЛП Фото: pexels.com

Опрошенные Фокусом юристы также сообщили, что, действительно, налоговая может оштрафовать человека за ведение бизнеса без регистрации на десятки тысяч гривен.

"Самое интересное, когда налоговые органы еще и к этому применяют статьи 123.1 и 123.2 Налогового кодекса, которые предусматривают наложение штрафа в размере 25% от суммы определенного налогового обязательства. Сумма налогового обязательства определяется налоговыми органами согласно выявленной ими информации, и конечная сумма штрафа может быть неприятной. Все решения налоговых органов оформляются в виде налоговых уведомлений-решений, которые направляются лицу. Далее налогоплательщик может выполнить это решение или обжаловать его в административном и/или судебном порядке", — рассказал Григорий Павленко.

Бизнес без регистрации, согласно Кодексу Украины об админправонарушениях, влечет за собой наложение штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн с конфискацией товаров и полученных денег

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный объясняет: базовая ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП закреплена в части 1 и 2 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В лучшем случае за работу без регистрации предпринимателю "светит" штраф в размере 340 гривен Фото: Pexels

Когда налоговая находит нарушителя, то сначала работник правоохранительного органа составляет протокол о привлечении лица к административной ответственности, затем соответствующий протокол передается в суд по месту регистрации лица, и уже суд принимает решение о наличии в действиях лица состава административного правонарушения.

"Протокол будет составлен, скорее всего, по ч. 1 или 2 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этой статье, осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования или без представления уведомления о начале осуществления хозяйственной деятельности, или без получения лицензии на осуществление вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законом, влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи (17 тыс. грн) до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого правонарушения, или без таковой", — рассказал Дмитрий Лазебный.

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Единственным проверенным методом избежать возможных претензий от налоговой эксперты называют официальную регистрацию бизнеса.

"Я могу только рекомендовать зарегистрировать свой бизнес. Если говорить о ФЛП, то я прямо агитирую это делать, потому что сейчас у нас достаточно комфортные налоговые требования при ведении предпринимательской деятельности ФЛП", — считает Григорий Павленко.

По мнению налогового консультанта Александры Томашевской, тем, кто принципиально не желает регистрироваться ФЛП, можно посоветовать подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах, декларировать определенную часть своего дохода и уплачивать с этой суммы НДФЛ и военный сбор на общих основаниях.

"Если вы не являетесь юристом или специалистом по вопросам налогов, лучше зарегистрируйте бизнес в любой оптимальной для вас форме. Потому что не так важно, как будет действовать налоговая, как то, что вы будете работать в страхе, что за вами следят и к вам "придут". Ощущение очень некомфортное, и я не думаю, что экономия на налогах в сумме 50-100 долларов в месяц того стоит", — говорит Томашевская.

Эксперты советуют интернет-продавцам оформить ФЛП и работать легально, чтобы избежать возможных проблем с налоговой Фото: Pexels

Между тем адвокат Дмитрий Лазебный напоминает: при выборе формы хозяйственной деятельности и системы налогообложения следует очень тщательно спланировать свою деятельность, ведь существует очень много ограничений и нюансов.

"Например, ФЛП 1 группы может иметь годовой объем дохода не выше 1 118 900 грн (167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, по состоянию на 2023 год), а ФЛП на 3 группе — 7 818 900 грн (1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, по состоянию на 2023 год). При этом ФЛП 1 группы может заниматься исключительно розничной продажей товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, и не может иметь наемных работников, а ФЛП на 3 группе может заниматься любой деятельностью и может нанимать любое количество работников", — говорит Дмитрий Лазебный.

При выборе формы хозяйственной деятельности и системы налогообложения предпринимателю следует очень тщательно спланировать свою деятельность, ведь существует очень много ограничений и нюансов

Нужно также учесть размер налоговых обязательств для ФЛП: ФЛП 1 группы платит единый налог в пределах до 10% размера прожиточного минимума — 268,40 грн в 2023 году, а ФЛП на 3 группе — 3% или 5% от дохода. Если лицо планирует заниматься продажей товаров в соцсетях, то оптимальным режимом может быть ФЛП на 3 группе.

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Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что, хотя ГНС и действительно может проверять соцсети в поисках нарушителей, но ресурсов налоговой не хватит отследить всех физических лиц, которые что-то продают через Инстаграм или Фейсбук. "На мой взгляд, такие заявления ГНС носят скорее мотивационный характер, чтобы микропредприниматели не считали, что их бизнес находится исключительно в социальных сетях, а потому его можно не регистрировать", — уверен Григорий Павленко.

Или налоги, как для ФЛП на 3 группе, или же годовая декларация и уплата НДФЛ 18% и военного сбора 1,5% — такие варианты легализации называют опрошенные Фокусом эксперты Фото: Сегодня

По мнению Андрея Шабельникова, учитывая последние сообщения ГНС, не исключено, что все украинские онлайн-платформы по продаже постоянно мониторятся для выявления не зарегистрированных ФЛП. "Учитывая сложность и ресурсозатратность процесса, отследить каждое лицо, предлагающее товары и услуги с оплатой на собственный картсчет, а не на счет ФЛП, будет сложно", — говорит адвокат.

Эксперты говорят, что всех продавцов в соцсетях налоговая проверить не сможет, однако риски получить штраф все же существуют

Другой важный вопрос: даже при условии, что налоговики отследили продавца, им нужно время, чтобы собрать доказательства, а тратить ресурсы на это стоит только при условии имеющегося подозрения о получении физлицом миллионов гривен, что, конечно, не касается большинства онлайн-продавцов в соцсетях .

"Дело в том, что "пытаться продавать в Инстаграм" и "осуществлять торговлю без регистрации" — разные вещи. Тем более, если обычно такие магазины в соцсетях — это просто человек, который сидит у себя дома и обрабатывает заказы онлайн, а поставщик товара может быть другой, например, на условиях дропшиппинга. То есть вся активность налоговых органов в этом направлении сейчас — в информационном поле, чтобы граждане боялись работать без регистрации. Налоговые органы подчеркивают, что последствия могут быть серьезные: и доплата всех налогов по высокой ставке, и даже конфискация орудий труда. На практике следить за всеми просто нереально", — рассказывает Фокусу Александра Томашевская, налоговый консультант.

Эксперты говорят, что больше всего налоговики интересуются такими предпринимателями без регистрации, которые подозреваются в получении очень больших сумм дохода без уплаты налогов Фото: pexels.com

Она уверена: чтобы отследить всех продавцов без регистрации, у ГНС нет ресурсов. Тем более, что после отслеживания нужны еще и доказательства нарушений. "Для привлечения к ответственности за что-то сначала нужно установить факт нарушения, например, регулярное, на постоянной основе осуществление предпринимательской деятельности без уплаты налогов. Такие факты следует установить через налоговую информацию, то есть должны быть 100% достоверные сведения. К тому же, у налоговых органов есть свои критерии эффективности: фискальный эффект. Если группа специалистов отдела фактических проверок установит нарушения и взыщет в бюджет 2000 грн, их уволят с работы, потому что на получение фискального эффекта на 2000 грн группа людей работала за зарплату в 40 000 грн. Поэтому налоговые интересуют также объемы доходов субъекта", — считает Александра Томашевская.

Однако эксперты все же советуют не игнорировать сигналы, идущие от налоговой. "Поскольку бюджет нашего государства пустой, то риски быть привлеченным к ответственности за ведение хозяйственной деятельности, скажем так, довольно высоки. Деньги в бюджет собирать нужно, реформы экономики не проводятся, а деньги нужны, поэтому налоговики идут "в поля" искать "финансового счастья" там, где раньше контроля фискальных органов почти не было", — говорит Дмитрий Лазебный. То есть, лучше зарегистрировать ФЛП и легализовать бизнес-деятельность, чем находиться в постоянном стрессе от возможных претензий со стороны налоговиков.