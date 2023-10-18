Украинцы могут потерять субсидию на отопительный сезон: кто в зоне риска (видео)

Украинцы в случае задолженности, которая возникла в течение 3 месяцев и превышает 680 гривен, могут остаться без государственных льгот.

Субсидия предоставляется украинцам, которым трудно оплачивать самостоятельно коммунальные услуги из-за различных жизненных обстоятельств. Некоторые украинцы в 2023 году могут потерять жилищную субсидию. Это может произойти в случае, если возникла задолженность в более 680 гривен в течение 3 месяцев. Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко в эфире "Суспільного".

"Если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 грн и не является погашенной", — отметила Охрименко.

Пенсионный фонд в таких случаях не назначает субсидию до того момента, пока человек не заключит договор о реструктуризации, или не погасит задолженность.

Как подать заявление на назначение субсидий

Документы на назначение жилищных субсидий и льгот подаются в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ):

лично;

по почте;

через вебпортал ПФУ;

через мобильный или приложение электронных услуг ПФУ.

Для большинства граждан помощь будет продлена автоматически при условии, что не было изменений в имущественном положении и составе домохозяйства.

Узнать о праве на жилищную субсидию украинцы смогут онлайн. Эту информацию сгенерируют автоматически на портале Дія и в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Ранее Фокус писал, что в Украине ужесточат проверки получателей субсидий. Государственные инстанции будут проводить три этапа проверки выплат субсидии в Украине. В случае выявления нарушения помощь прекращается, а переплату заставят вернуть государству.