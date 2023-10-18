Выплаты беженцам из Украины в ЕС уменьшат: что происходит (инфографика)

В 2024 году для украинцев, которые выехали в Европу ради безопасности из-за войны, могут произойти важные изменения. Фокус разобрался, к чему готовится нашим соотечественникам в Польше, Германии и Эстонии.

С началом полномасштабной войны в Европу были вынуждены уехать несколько миллионов украинских граждан. В 2023 году в Евросоюзе продолжают принимать беженцев из Украины, но некоторые страны уже предупреждают о том, что будут менять условия пребывания с 2024 года. Об этом пишет Фокус в своем новом материале: "Новый 2024 год для украинских беженцев в Европе: или работай, или езжай домой".

Одной из первых стран, где заявили о грядущих изменениях для украинских беженцев, стала Польша. Так, в сентябре пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сказал, что некоторые виды поддержки для украинцев не будут продлены в 2024-м. Это коснется требований к проживанию, выдаче разрешений на работу. Также могут отменить бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейные льготы.

"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", — отметил Мюллер.

Вдвое сократить расходы на беженцев в 2024 году планируют и в Германии. Представители власти объясняют: городам и муниципалитетам страны уже очень тяжело финансировать около миллиона мигрантов.

Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Тем временем в Эстонии некоторые города уже отменили льготный проезд общественным транспортом для украинских беженцев. Пока бесплатными для наших соотечественников украинцев остаются поезда Elron, которые курсируют между крупнейшими городами страны. Однако и это продлится недолго: уже с марта 2024 года, как ожидается, граждане Украины будут пользоваться всем транспортом на общих условиях с остальными жителями Эстонии.

При этом эксперты говорят, что никто украинцев из Европы не выгоняет. Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству в комментарии Фокусу отметил, что Европа прямо сейчас борется с демографическим кризисом.

"Например, в Германии сокращение населения началось еще в прошлом веке. И сегодня надеяться на увеличение рождаемости немцам не стоит, поэтому страна рассчитывает исключительно на мигрантов. За прошлый год численность населения Германии увеличилась на 1,5 млн человек, из которых 1,1 млн — украинцы. Таким образом страна балансирует свое стареющее население", — рассказал он.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Тем временем Миграционная служба Украины попросила правительства других государств не интегрировать украинских беженцев, поскольку в будущем они не захотят возвращаться на Родину.