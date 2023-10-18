Многим деньги не нужны: как в Украине хотят переформатировать поддержку переселенцев

В Министерстве социальной политики хотят не просто предоставлять денежную помощь переселенцам, но и развивать разные соцуслуги, которые будут помогать украинцам адаптироваться к новым условиям жизни.

Вынужденным переселенцам государство продолжает выплачивать финансовую помощь в 2023 году, но многие люди нуждаются не столько в денежной поддержке, сколько в услугах, с помощью которых можно решить сложные жизненные обстоятельства. Об этом заявила в интервью изданию Forbes министр социальной политики Оксана Жолнович.

В список таких услуг, по словам чиновницы, входят доступность жилья или содействие в поиске работы для переселенцев. Как объяснила Жолнович, мам с детьми часто волнует вопрос, как устроить свое чадо в детский сад, а люди в депрессии нуждаются психосоциальной поддержке.

"У министерства есть задача не только обеспечить людей выплатами, но и заниматься развитием социальных услуг, которые помогут человеку выйти из сложных жизненных обстоятельств. Например, помочь адаптироваться к новым условиям жизни ветеранам, сопровождать людей с инвалидностью в трудоустройстве и на рабочем месте, помочь родителям повышать родительские компетенции для поддержки семьи и так далее", — рассказала она.

Сейчас в Украине отсутствует институт услуг хотя, по словам министра, закон о социальных услугах заработал еще в 2020-м году, но только сейчас эти институции формируются. В будущем в нашей стране социальные учреждения хотят превратить в коммунальные предприятия. А украинцам хотят разрешить покупать социальные услуги не только у государства, но и у частных поставщиков.

"Здесь нужны изменения в законодательство. Сегодня у нас за услуги отвечают Территориальные центры обслуживания, которые нанимают парикмахера, сапожника. Но они не ориентированы на нужды общества, а работают по прописанному стандартному перечню", — объяснила Жолнович.

Министерство социальной политики уже расширяет спектр услуг — например, появился специалист по психосоциальной поддержке и координатор волонтеров, который может объединять в громадах ресурс и направлять его на необходимые нужды. Но полноценный переход к системе социальных услуг займет около пяти лет.

"По нашим оценкам, чтобы внедрить социальные услуги по аналогам, которые есть за рубежом, необходимо более 200 миллиарда гривен", — подчеркнула министр социальной политики.

К слову, 17 октября Оксана Жолнович поделилась информацией, что в 2023 году соцвыплат лишили более 140 тысяч человек. Она объяснила, что без государственной поддержки остались внутренне перемещенные лица, которые не соответствуют критериям предоставления помощи. Также Фокус объяснял, отменят ли социальную помощь украинцам, которые выехали за границу.