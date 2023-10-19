Огурцы прибавили в цене: почему украинцы вынуждены переплачивать за популярный овощ

Овощи в Украине начинают дорожать с приходом холодов. Так, сейчас украинцы вынуждены больше платить за огурцы, притом что спрос на этот овощ остается на стабильно высоком уровне.

В Украине началось стремительное подорожание тепличных огурцов. Так, 19 октября комбинаты продают их по 60-70 гривен за килограмм — это на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Такая ситуация может спровоцировать подорожание овощей и в супермаркетах страны, сообщает издание EastFruit.

В публикации сказано, что для подорожания есть сразу несколько факторов. Например, предложение на этот овощ на рынке снижаются, хотя спрос остается стабильно высоким.

"Предложение огурцов на рынке сократилось до минимума из-за завершения текущего оборота многими стационарными комбинатами. В то же время спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне", – говорится в сообщении.

При этом тепличные комбинаты, наоборот — снизили предложение огурца на фоне ухудшения погодных условий. Еще одна причина, из-за которой украинцы переплачивают за огурцы — на рынке отсутствует конкуренция. Например, почти нет турецкой продукции.

Из-за подорожания могут пострадать и производители

Как говорят аналитики, рост цен на тепличные огурцы в будущем может навредить самим производителям. Ведь рано или поздно активность покупателей может резко снизиться, что скажется на продажах продукции.

"Отраслевые эксперты не исключают, что дальнейшее подорожание в данном сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта тепличного огурца", – констатируют авторы материала.

Мясо и молочка тоже дорожают

Меньше всего за год — с сентября прошлого по сентябрь этого года — подорожала курятина (на 2,9–13,7%), а больше всего — свинина и сало (на 14,2–44,1%). Также в первый месяц осени подорожала молочка. Об этом писал Фокус в своем недавнем материале: "Без мяса, но с гречкой. Почему в Украине растут цены и есть ли шанс на снижение стоимости продуктов".

"На молоко цены в среднем выросли на 2,3%, масло сливочное 73% увеличилось в цене на 4%. На сегодняшний день цены в среднем такие: молоко — 39,9 грн/0,9 л, сметана — 45,90–38,95/350 г, масло сливочное — 69,24 грн/200 г", — рассказал Фокусу аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Основные виды мяса начали дорожать на фоне сокращения поголовья скота из-за боевых действий и за счет оккупации значительных территорий. Вместе с тем, выросли расходы на логистику и топливо, а также подорожали корма и электроэнергия.

Молочка тоже традиционно дорожает с приближением холодов. Если в сентябре закупочные цены стали большими на 4,5–5%, то в октябре–ноябре они подрастут еще на 10-15%.

Напомним, в Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречки. Это должно повлиять и на цены: популярная среди украинцев должна подешеветь. Также Фокус объяснял, чего ожидать от цен на сахар в ближайшее время.