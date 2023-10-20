Пенсия по инвалидности: кто из украинцев может ее получить, какие условия

В управлении Пенсионного фонда Украины отметили, что назначение такого вида выплат не зависит от того, когда именно наступила инвалидность.

Украинская система пенсий включает различные категории, одна из них — это пенсия по инвалидности. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, какие условия назначения такого вида пенсии.

В сообщении отмечают, что пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кроме того, добавили, что назначение такого вида выплат не зависит от того, когда именно наступила инвалидность: в период работы, до устройства на нее или после ее прекращения.

В управлении отмечают, что причина, группа, время наступления инвалидности и срок, на который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы согласно законодательству.

По информации в заметке, лица, которым установлена инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы инвалидности, при наличии определенного страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

"Такая пенсия назначается на весь срок установления инвалидности", — добавляют в управлении Пенсионного фонда Украины.

Отмечают, что лицам, достигшим пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины № 1058-IV, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно.

Для того, чтобы пенсию по инвалидности назначили со дня установления группы, надо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности.

"В случае пропуска этого срока такой вид пенсии назначается со дня обращения", — отметили в сообщении.

Инвалидность, наступившая в период военной службы: детали

В управлении подчеркивают, если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства), у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, то пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщил, что с 1 января 2024 года в Украине произойдет увеличение размера пенсий для четырех категорий украинцев. Эти изменения коснутся тех, кто получает максимальные и минимальные пенсии, имеет право на дополнительные выплаты за долгий стаж и тех, кто выполнил условия по стажу и достиг возраста 65 лет.