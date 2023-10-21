Энергосистема Украины абсолютно готова к прохождению зимы, – Галущенко (видео)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что любые прогнозы в отношении блэкаутов беспочвенны, а энергетики готовы к любым сценариям.

Энергосистема Украины полностью готова к зиме. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью каналу "Мы-Украина".

"Мы здесь наблюдаем время от времени такие информационные российские компании по разным вопросам, когда, например, мы загрузили впервые американское топливо на украинские блоки и тем самым убили монополию "Росатома", была огромная медийная кампания в Украине о том, что ай-ай-ай там такое происходит, загрузили, а блок не запускается, а топливо плохое, ждут специалистов теперь из Америки и не знает Украина, что с этим делать. Такая же кампания была как раз недавно. Ну все, начался сезон, люди готовьтесь к отключению", – рассказал глава Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что официально подтверждает абсолютную готовность энергетической системы Украины к зимнему сезону.

По словам министра, единственное, что действительно может повлиять на блэкауты или отключение электричества – это последствия российских ударов по энергосистеме, то есть масштаб этих ударов и, как следствие, объем разрушений на энергообъектах.

Также министр призвал украинцев с осторожностью относиться к любым прогнозам в отношении блэкаутов и доверять в первую очередь официальным источникам. По словам министра, предсказать поведение российских террористов этой зимой сейчас не может никто, поэтому Минэнерго и Силы обороны Украины готовятся к любым сценариям, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Напомним, украинцам объяснили, когда именно стоит ожидать веерных отключений. В Украине зимой самая сложная ситуация с электроснабжением будет в вечерние часы, поскольку тогда потребление, как правило, растет.

Ранее Фокус писал, что "Укрэнерго" вводит новые правила для экспорта и импорта электроэнергии. В преддверии сложной зимы украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из стран Евросоюза.