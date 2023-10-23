Выплаты ВПЛ: в правительстве готовят новые изменения для переселенцев-клиентов "Ощадбанка"

В Украине могут продлить срок для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат. В Минреинтеграции озвучили новый срок.

Для некоторых украинцев планируют продлить срок идентификации в "Ощадбанке" для получения выплат на проживание, пенсий и социальной помощи. Об этом сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

По информации ведомства, срок осуществления физической проверки граждан в отделениях "Ощадбанка" хотят продлить до 31 марта 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были взяты на учет до 24 февраля 2022-го. Сейчас граждане должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2023 года.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, это позволит переселенцам и дальше получать выплаты, ведь их счета не будут блокировать.

"Нельзя допустить, чтобы внутренние переселенцы были лишены принадлежащих им пенсий или социальных выплат от государства. Поэтому должны продлить период для прохождения идентификации получателями таких выплат, чтобы они успели это сделать", — пояснила вице-премьер Ирина Верещук.

Отмечается, что соответствующие изменения в постановление Кабмина Украины уже наработал Координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ. В ближайшее время проект соответствующих нормативных изменений вынесут на рассмотрение правительства.

Идентификация в "Ощадбанке": как пройти

Для этого переселенцам нужно выбрать один из четырех способов:

лично прийти в отделение "Ощадбанка";

принять участие в специальной видеоконференции, во время которой переселенец предоставит подтверждающие документы;

пройти авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда, используя "Дію";

посетить зарубежное дипломатическое учреждение Украины, работники которого засвидетельствуют, что лицо является живым.

Социальные выплаты для ВПЛ: сколько людей получают помощь

За все время полномасштабной войны государственную помощь как внутренне перемещенные лица получили более 5 миллионов человек. Сейчас же такие выплаты предоставляют около 2,5 миллиона ВПЛ.

"Это одна из крупнейших программ Минсоца. В 2023-м на помощь ВПЛ предусмотрено 57 миллиардов гривен. На следующий год ориентировочно такая же сумма. Это очень много", — рассказывала 17 октября министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, цель таких выплат — реинтеграция человека на новой территории, то есть за полгода он может найти себе работу, настроить быт. Однако у многих этот статус уже более десяти лет.

Министр также рассказала о программе "Прихисток", в рамках которой владельцы, которые предоставляли жилье для ВПЛ, получали обратно потраченные на оплату коммунальных услуг средства.

К слову, Фокус уже объяснял, отменят ли социальную помощь украинцам, выехавшим за границу. Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как перейти на другую пенсионную выплату. Перерасчет пенсий происходит в разные сроки, и может так случиться, что в какой-то момент пенсия по возрасту окажется выше, чем, например, пенсия по потере кормильца.