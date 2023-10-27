Украинцам в одной области выплатят более 10 тысяч гривен: кто может получить

Финансовая помощь предназначена вынужденным переселенцам, но чтобы ее получить, люди должны соответствовать некоторым критериям.

Накануне осенне-зимнего периода некоторые украинцы могут получить дополнительную финансовую помощь для того, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме. Речь идет о пострадавших от войны граждан. Деньги таким людям предоставляет благотворительная организация "Каритас", сообщается на странице фонда в социальной сети Facebook.

Известно, что размер многоцелевой денежной помощи составит 10,8 тысяч гривен на каждого члена семьи. На деньги могут рассчитывать вынужденные переселенцы.

Кому именно выдают деньги

Финансовую помощь выплатят украинцам с официальным статусом ВПЛ, которые проживают территориальных общинах Ивано-Франковской области:

Тисменицкой,

Ямницкой,

Езупольской,

Угриновской,

Загвоздянской.

Для получения финпомощи переселенцы должны соответствовать таким категориям уязвимости:

семья перебралась в одну из общин из зоны боевых действий;

во главе семьи — одинокая женщина (статус нужно будет подтвердить соответствующими документами);

семья поддерживает взрослого или ребенка с инвалидностью (1 или 2 группа);

в семье есть несовершеннолетние дети;

семья ухаживает за человеком с тяжелым заболеванием;

доход семьи составляет менее 5 860 гривен на человека (нужна будет справка о доходах).

Одним из условий является отсутствие финансовой помощи от других организаций в течение трех месяцев.

Где регистрироваться?

Нужно заполнить специальную анкету, которую можно найти по ссылке.

Когда фонд получит заявку, вам перезвонит сотрудник "Каритас" и назначит дату, чтобы заполнить дальнейшую необходимую информацию и закончить регистрацию. О дополнительной информации можно узнать, если позвонить по номерам:

+38 (096) 309 85 98,

+38 (066) 557 02 93.

Тем временем напомним, что украинцы до 27 октября могут регистрироваться на получение финансовой помощи от ООН. Так, гражданам во Львовской, Тернопольской и Волынской области организация выплатит по 3,6 тысячи гривен.

Отметим, что в Украине продолжают лишать выплат переселенцев, которые не соответствуют критериям предоставления государственной помощи. По состоянию на октябрь, как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, выплат уже лишили 140 тысяч граждан.