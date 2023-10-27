Кому в Украине могут заблокировать начисление пенсий на карты: разъяснение Минсоцполитики (видео)

По словам замминистра Минсоцполитики Дарины Марчак, ПФУ предусмотрел несколько способов восстановить выплаты, в том числе для пенсионеров, выехавших за границу.

В Украине прекратят социальные выплаты некоторым пенсионерам. Это коснется всех, кто не пользовался своей пенсионной банковской картой больше шести месяцев. О таком механизме защиты пенсионных средств от неправомерного использования рассказала замминистра социальной политики Дарина Марчак в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Я бы хотела всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий. А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий, и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма", — пояснила замминистра.

Кому заблокируют начисления пенсий

В Украине законом предусмотрено прекращение начислений на пенсионный карточный счет в том случае, если в течение 180 дней не было никаких расчетных операций по карте.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти. И чтобы деньги плательщиков ЕСВ не использовали таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм", — рассказала Марчак.

Однако чиновница подчеркнула, что блокировка начислений на карту не означает, что пенсионеру отменили выплаты совсем.

"Это означает, что пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда, но пока не перечисляется на карту человека", — уточнила Марчак.

Как восстановить начисления на пенсионную карту

Чтобы восстановить свою пенсию, человеку нужно будет физически подтвердить свою личность в течение трех лет после приостановки начислений. На данный момент, это ограничение не касается тех украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях. ПФУ и Минсоцполитики работают над механизмом, который урегулирует этот вопрос для тех, кто остался на ВОТ. По словам Марчак, ПФУ существенно расширил список способов такой идентификации, кроме личного посещения отделения пенсионного фонда.

"Раньше для этого надо было прийти в отделение Пенсионного фонда или банка, сейчас мы добавили инструменты прохождения идентификации через видео — позвонив в Пенсионный фонд, можно сказать, что нужно пройти видеоидентификацию", — рассказала заместитель министра.

На сегодняшний день доступны несколько способов подтверждения личности:

личный визит в ПФУ или отделение банка;

видеоидентификация — видеозвонок в ПФУ по предварительной записи;

электронный кабинете ПФУ с помощью сервиса "Дія.Підпис";

письмо в Пенсионный фонд с личной подписью;

идентификация через консульство Украины за границей.

Начисления пенсий на карты заблокируют через полгода: кто останется без выплат

Напомним, в следующем году планируют провести перерасчет пенсий в три этапа. Первое повышение состоится 1 января в связи с ростом минимальной заработной платы.

Ранее Фокус писал о масштабном перерасчете пенсий в Украине. В следующем году бюджет Пенсионного фонда составит 322 млрд грн. Этой суммы хватит на индексацию, но резкого повышения выплат не будет.