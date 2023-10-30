Независимо от обстрелов: украинцам назвали сроки, когда начнутся отключения света

Сейчас в украинской энергосистеме есть достаточный объем генерации благодаря солнечным электростанциям. Однако скоро ситуация может измениться.

Плановые отключения света в Украине могут начаться уже в ноябре, независимо от того, будут ли новые ракетные удары по украинской энергосистеме. Об этом заявил в интервью изданию Telegraf член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, электроэнергию придется отключать по причине дефицита генерации. Сейчас украинцы пользуются светом без ограничений благодаря солнечной погоде. Генерацией энергосистему обеспечивают солнечные электростанции, поэтому Украина может даже экспортировать ток европейским странам.

"Однако с большой вероятностью с середины ноября у нас будет дефицит электричества. И даже импортом мы его не перекроем. Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы, тем более. Обстрелы мы ожидаем по балансирующим мощностям", — сказал он.

Нагорняк объяснил, что если россияне будут бить по подстанциям "Укрэнерго", а энергетики не будут быстро успевать устранять повреждения, тогда существует вероятность локальных блэкаутов.

"Я думаю, что речь будет именно о локальных блэкаутах, региональных отключениях там, где будут прилеты", — отметил депутат.

При этом, как отметил Сергей Нагорняк, энергетики уже знают, как защитить всю украинскую энергосистему от общего блэкаута. Но локальные отключения могут быть, поэтому украинцам стоит подготовиться к перебоям со светом. В то же время блэкауты особенно грозят прифронтовым регионам Украины, а именно:

Херсонской;

Николаевской;

Харьковской областям.

Проблема, по его словам, даже не в том, что эти регионы находятся в непосредственной близости к фронту, а в том, что в больших городах этих регионов отсутствует своя генерация.

"Мы же помним, как было в Одессе в прошлом году, когда город продолжительное время был обесточен. Очень вероятно, что враг попытается в этом году повторить свои "достижения", — подчеркнул член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, недавно в ДТЭК предупреждали, что россияне распространяют фейки об отключениях света в Украине. В компании уверяют, что в Украине ситуация с электроснабжением контролируемая, а проверять информацию об отключениях нужно только на официальных ресурсах ДТЭК.

Отметим также, что 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения.