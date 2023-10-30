Украинкам из-за войны выплатят новую помощь: как зарегистрироваться

В Украине продолжают оказывать гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим от военных действий. Теперь денежную помощь могут получить украинки, но использовать ее можно будет только на определенные товары.

Украинским женщинам из уязвимых категорий доступна новая финансовая поддержка от одного благотворительного фонда, который поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщает пресс-служба фонда Mama Мoya.

Присоединиться к программе могут украинки, у которых:

жилье было повреждено или уничтожено из-за войны;

мужчины и/или дети и/или родители служат в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных формированиях в зоне проведения боевых действий;

мужчины и/или дети погибли на территории активных боевых действий;

мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе участникам нужно пройти регистрацию, которая доступна по ссылке.

В анкете украинкам нужно указать всю информацию о своем семейном положении и с какими трудностями они столкнулись во время войны. Фонд проверяет все заявки, а уже потом запрашивает у женщин документы:

договор поручения, в рамках которого Фонд предоставляет женщине корпоративную банковскую карту и поручает приобрести определенные группы товаров (продукты питания, средств гигиены, детские товары, пополнение личного мобильного телефона);

договор о предоставлении благотворительной помощи, по условиям которого Фонд предоставляет женщине приобретенные ею по условиям договора поручения товары в качестве благотворительной помощи.

После подписания договора женщинам выдают платежные карточки, с помощью которых можно приобрести товары.

Новый механизм социальных выплат в Украине: что изменится

27 октября стало известно, что Кабмин сделал еще один шаг к реформированию социальных выплат. Так, в Единую информационную систему включат ряд реестров и баз данных.

"Также будет определен порядок обмена информацией с другими информационными системами. Все это позволит правительству внедрять новые социальные услуги онлайн", – рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцам дополнительно выплачивают от 5 до 30 тысяч гривен. Также напомним, отменят ли социальную помощь украинцам, выехавшим за границу.