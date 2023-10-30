Нефть и газ не по-карману: как подорожают энергоносители из-за эскалации войны в Израиле

Во Всемирном банке прогнозируют, что цены на нефть достигнут показателей в 157 долларов за баррель, если война на Ближнем Востоке станет более масштабной, чем сейчас. Кроме того, на мировом энергорынке начнет дорожать природный газ.

Если ситуация на Ближнем Востоке перерастет в полномасштабную войну между Израилем и террористами ХАМАС, нефть может существенно подорожать. Как считают аналитики Всемирного банка, цены на нефть, вероятно, "взлетят" на 75%, пишет агентство Reuters 30 октября.

В публикации сказано, что "черное золото" будет дорожать только при условии масштабной эскалации конфликта, который сейчас продолжается на Ближнем Востоке. То есть если в противостояние Израиля с ХАМАС вмешаются, например, другие страны и конфликт станет более масштабным.

Так, при самом худшем развитии событий, если мировые поставки нефти сократят до 6-8 миллионов баррелей в сутки, стоимость нефти дойдет до 157 долларов за баррель. Параллельно на рынках Азии и Европы начнется подорожание природного газа.

При этом отмечается, что сейчас война между Израилем и Палестиной ограничено повлияла на рынки товаров и сырья: цена на нефть увеличилась на 6% с начала военных действий, а стоимость сельхозтоваров и металлов осталась на прежнем уровне.

В то же время, как пишут журналисты, вероятность глобального энергетического шока после нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года превратилась в "серьезный вопрос для экономистов и политиков, которые весь прошлый год противостояли инфляции".

Тем временем глава благотворительного фонда "Новая Украина", экономист Андрей Новак недавно в эфире YouTube-канала Фокус объяснил, что масштаб боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС сейчас совсем не на том уровне, чтобы влиять на ситуацию на мировом энергорынке.

Более того, по мнению экономиста, Россия не получит выгоду из вооруженного противостояния и от того, что цены на рынке топлива, возможно, изменятся. Все потому, что для РФ закрыли доступ к европейскому рынку из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Китай и Индия пользуются моментом, скупая у России энергоресурсы по очень низким ценам. Москва не получит ничего от увеличения цен", — отметил Андрей Новак.

К слову, российская нефть все равно попадает на европейский рынок несмотря на жесткие международные санкции. По данным СМИ, та же Германия, которая является союзником и партнером Украины, покупает нефть агрессора в Казахстане с помощью компании Rosneft Deutschland, дочернее предприятия "Роснефти".