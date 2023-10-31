Новые правила начисления стажа: как не потерять годы работы и не получить уменьшенную пенсию

По словам специалистов Пенсионного фонда Украины, исправить ситуацию с нехваткой трудового стажа возможно благодаря так называемым компенсационным взносам.

Согласно действующему законодательству при начислении пенсии во внимание принимаются только те годы работы, когда человек, который планирует выход на пенсию, платил хотя бы минимальные страховые взносы. На этом акцентирует Пенсионный фонд Украины.

Если же расходов не было, для расчета пенсии используют другую формулу и тогда пенсионные выплаты будут меньше.

При этом страховой взнос могут согласно действующим нормам вносить не в полном размере в случае, если:

человека приняли на работу не в первый календарный день месяца;

сотрудник работал неполный рабочий день;

работника уволили не в последний день месяца.

Однако и это не полный перечень возможных причин, по которым может уменьшиться страховой стаж, но наиболее распространенные из них. Во внимание принимаются и индивидуальные обстоятельства, которые влияли на период работы человека.

Исправить ситуацию возможно благодаря так называемым компенсационным взносам. Это означает, что поскольку страховой стаж исчисляется в месяцах, то при выявлении факта наличия неполных месяцев страхового стажа законодательством предусмотрена возможность осуществления человеком доплаты до минимального страхового взноса для зачисления их как полных.

Как рассчитать минимальный взнос

Минимальный взнос напрямую зависит от установленной в Украине самой низкой заработной платы.

"В соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства" от 15.02.22 № 2040-IX доплата рассчитывается, исходя из минимальной заработной платы на дату осуществления доплаты", — сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас этот показатель равен 6700 гривен. Если увеличивается минимальная зарплата, соответственно растет и взнос. Его минимальное значение сейчас составляет 22% от 6700 гривен, то есть 1474 гривны.

Кстати, с 1 января 2024 года начнется рост минимальной зарплаты — с 6700 до 7100 гривен. Вторая волна повышения произойдет с 1 июля, тогда минимальная заработная плата составит 8000 гривен.

Проверить наличие неполных месяцев стажа можно онлайн — на веб-портале Пенсионного фонда Украины по ссылке: https://portal.pfu.gov.ua, сформировав справку ОК-5, или лично в органе Пенсионного фонда.

Напомним, что некоторым украинским пенсионерам полагается доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Также Фокус писал о том, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат, если у них есть непогашенные взыскания.