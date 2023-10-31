В Украине появляется больше вакансий: кому найти работу легче всего
Лидерами по количеству вакансий являются сферы образования и торговли. Государственная служба занятости зафиксировала в некоторых отраслях дефицит кадры и предупреждает о его обострении.
В Украине растет количество вакансий. В каких специалистах есть наибольшая потребность, рассказали в Государственной службе занятости.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются представители рабочих профессий и сферы торговли.
По данным центра занятости, больше всего вакансий появлялось:
- на предприятиях перерабатывающей промышленности (20%);
- в оптовой и розничной торговле (16%);
- в сфере образования (10%);
- на транспорте и почте (10%);
- в сфере здравоохранения и предоставлении социальной помощи (8%).
Чаще всего работодатели искали:
- квалифицированных рабочих с инструментом (швей, электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей, столяров, маляров);
- рабочих по обслуживанию и эксплуатации машин (водителей, операторов/машинистов, котельных, токарей, трактористов и т.д.);
- работников сферы торговли и услуг (продавцов, поваров, охранников, официантов, барменов и т.д.);
- профессионалов (учителей, воспитателей, фармацевтов, врачей, инженеров, психологов).
"С ростом количества вакансий постепенно обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям. Учитывая значительные объемы миграции населения за границу, рынок труда уже в ближайшее время столкнется с дефицитом рабочей силы", — отметили в госслужбе.
Пресс-служба добавила, что сейчас наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве.
Напомним, больше всего работников через службу занятости ищут в Киеве и Львовской области. Речь идет об 11 тысячах вакансий.
В Верховной Раде появился законопроект, который касается дистанционного формата работы. Нардепы предлагают, чтобы один из родителей мог работать онлайн на время обучения на "дистанционке" ребенка.