Количество вакансий увеличивается: в каких регионах наибольший спрос на работников

В течение последних нескольких месяцев количество открытых вакансий на украинском рынке труда увеличивается. Между тем в службе занятости обеспокоены дефицитом рабочей силы из-за миграции населения. Так, если в прошлом году на одну вакансию претендовало 9 человек, то на сегодня — 2.

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Несмотря на непростую экономическую ситуацию в Украине спрос работодателей на работников растет. Только с июля по сентябрь количество свободных рабочих мест на рынке выросло на 20 тысяч. Об этом сообщают в Государственном центре занятости.

Больше всего работников через службу занятости ищут в Киеве и Львовской области — по 11 тысяч вакансий. Также больше всего вакансий зарегистрировано в:

Днепропетровской области — 5 тыс;

Киевской области — 4 тыс;

Одесской области — 4 тыс.

Около 20% свободных рабочих мест насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности, еще 16% — в оптовой и розничной торговле. Кроме этого, в службе занятости зарегистрировано 10% вакансий в сфере образования, столько же — на транспорте и почте. Еще 8% вакансий насчитывалась в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.

Преимущественно работодатели ищут швей, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей, столяров и маляров. Около 18% свободных рабочих мест имеется для водителей, токарей, трактористов, фрезеровщиков машинистов и т.д.

Для учителей, воспитателей, фармацевтов, врачей и инженеров имеется 14% от всех вакансий, а для работников сферы услуг — 15%.

Также в конце августа в Государственном центре занятости сообщали, что средняя зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 11 тыс. грн. Так, руководителям и менеджерам в среднем предлагают зарплату в размере 13 тыс. грн, квалифицированным рабочим с инструментом — 12 тыс. грн. Между тем работникам сферы торговли и услуг в среднем предлагали 11 тыс. грн.

В службе занятости предполагают, что Украина уже в ближайшее время может столкнуться с дефицитом рабочей силы по некоторым профессиям. Причиной этому стала миграция украинцев за границу.

"Учитывая значительные объемы миграции населения за границу, рынок труда уже в ближайшее время столкнется с дефицитом рабочей силы. Сейчас во Львовской области и г. Киеве количество вакансий существенно превышает численность лиц, ищущих работу при содействии службы занятости. Наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве", — говорится в сообщении.

Так, если в аналогичный период прошлого года на одну вакансию претендовало 9 человек, то на сегодня только двое.

Напомним, согласно результатам опроса международного агентства по трудоустройству, по состоянию на начало апреля почти 40% украинцев, которые выехали в Польшу, не планируют возвращаться в Украину. Большинство из тех, кто выехал, устроились на работу в соседнем государстве.

Кроме того, с 1 января украинцы получают меньший размер максимального пособия по безработице. Вместо 9 750 грн максимальная выплата составляет 6 700 гривен. Минимальная помощь по безработице уменьшилась с 1 800 грн до 1 000 грн.