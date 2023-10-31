Графиков не будет: в Минэнерго отреагировали на слова нардепа об отключении света

В Министерстве заявляют, что украинская энергосистема полностью готова к зиме, поэтому графики отключения электроэнергии применять не планируется.

В Минэнерго отреагировали на слова народного депутата Сергея Нагорняка в интервью Telegraf о применении графиков отключения электроэнергии. В ведомстве говорят, что украинской электрогенерации достаточно для бесперебойного снабжения электроэнергии.

Собственно, нардеп заявил, что введение плановых ограничений электроснабжения можно ожидать уже в ноябре даже при отсутствии ударов по энергосистеме. Причиной этому является низкая генерация электроэнергии.

"С большой вероятностью с середины ноября у нас будет дефицит электричества. И даже желаемым импортом мы его не перекроем. Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при условии отсутствия обстрелов. Если будут обстрелы, то тем более. Обстрелы мы ожидаем по балансирующим мощностям", — рассказывал нардеп.

В министерстве опровергают такие заявления и отмечают, что имеющихся на сегодня мощностей достаточно для обеспечения всех потребностей. В сообщении также говорится, что этой зимой электроэнергию будут генерировать все энергоблоки АЭС, которые расположены на территории подконтрольной Украине.

"Более того — сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии", — сообщают в министерстве.

Кроме того, в Минэнерго отметили, что информация об отключении электроэнергии является частью информационной войны России. В частности, в течение года в украинском информпространстве неоднократно звучали заявления о введении графиков в разные периоды года.

Сейчас ни в одном из регионов Украины не предполагается введение графиков отключения света. Отключения возможны только в случае массированных обстрелов энергоинфраструктуры и повреждения оборудования.

Применение графиков отключения электроэнергии

В начале октября в "Укрэнерго" сообщали, что украинская энергосистема готова к прохождению зимнего периода. Однако даже при наихудшем сценарии Украина сможет покрыть дефицит электроэнергии импортом за счет включения дополнительных блоков на газу.

Между тем сотрудник Института энергетических исследований Юрий Корольчук рассказывал, что энергосистему не удалось привести в состояние, в котором она была до массированных ракетных атак. Поэтому отключения электроэнергии этой зимой вполне вероятны.

Даже в случае введения графиков отключения света этой зимой, они будут отличаться от тех, которые были в прошлом году. По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в этом году их пересмотрели и сделали более равномерными. Если же дефицит электроэнергии будет небольшим, отключение света продлится не более 4 часов.

Также, как рассказал председатель союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в интервью Фокусу, в случае дефицита электроэнергии в каждой области будет разная продолжительность отключения света.

Напомним, в Минцифры вместе с интернет-провайдерами готовятся к возможным отключениям света. Поэтому чтобы украинцы имели доступ к связи и интернету операторы закупают аккумуляторы для системы резервного питания. Также мы ранее писали о том, как заставить работать интернет от павербанка во время отключений света.