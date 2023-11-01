Цены удивят: украинцам рассказали, когда и почему подешевеют овощи

Ранее украинские фермеры импортировали много овощей, поэтому стоимость продукции зависела от ситуации с обменным курсом и логистических рисков. Но в 2023 году ситуация кардинально изменилась.

Традиционного подорожания ранних овощей будущей весной в Украине может не произойти. Кроме сезонного фактора этому должна поспособствовать грантовая программа для отечественных фермеров. Об этом сказал в эфире телемарафона 31 октября первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

"В этом году гранты активно выдавались, поэтому теплицы уже построены и продолжают строиться. И весной уже должна поступить первая партия продукции. Конечно, это повлияет положительно и немного нивелирует резкие ценовые перепады между сезонной и тепличной продукцией", – сказал он.

Как отметил замминистра, в течение 2023 года на садоводство и теплицы фермерам выделили 590 миллиона гривен. Более 130 заявок поступило на получение грантов по садоводству, 30 – по теплицам

По его словам, в предыдущие годы Украина импортировала много тепличных овощей, поскольку их стоимость зависела от обменного курса и логистических рисков.

"Теперь продукт не будет так зависеть от пересечения границы и валютных рисков, будет ближе к потребителю. Что должно повлиять на уменьшение средневзвешенной цены тепличных овощей", – рассказал Тарас Высоцкий.

Он также добавил, что грантовые программы государство предоставляло на выращивание более десяти культур. Самыми популярными культурами у тех, кто получал гранты на закладку садов были% голубика, яблоня и орех, на овощах – огурцы и томаты.

Что подешевело в 2023 году

Так, например, капуста потеряла треть зимнего ценника, а лук — больше половины. Как свидетельствуют данные Госстата, еще в начале года килограмм лука в среднем стоил более 30 гривен, а теперь — 12,88 гривны. Эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова рассказывала Фокусу, что цены снижались на фоне хорошего урожая лука и капусты в 2023 году.

"В сезоне 2022 были высокие цены, поэтому в этот сегмент зашло много новичков. Правда, они не успели досконально освоить технологии выращивания, в частности, с акцентом на хранении. Поэтому вполне вероятно, что в начале весны ситуация будет не очень оптимистичной", — отметила она.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о серьезном подорожании картофеля. Все из-за производителей, которые основную массу выращенного овоща они отдают на хранение, а не на продажу.