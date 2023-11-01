Социальная пенсия в Украине: разъяснения и критерии получения

Социальную пенсию могут получать не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, переехавшие в Украину на постоянное проживание.

Украинская система выплат включает различные категории, одна из них — это социальная пенсия. Она предусмотрена тем лицам, которые не имеют права на традиционную выплату в связи с отсутствием необходимого страхового стажа. Об этом сообщили в материале ICTV.

Такая это ежемесячная денежная помощь предоставляется из государственного бюджета нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным украинцам, которые не имеют трудового стажа или других источников дохода.

В законодательстве Украины предусмотрено три разновидности социальных выплат, которые различаются в зависимости от их назначения:

по возрасту — социальная помощь лицам, достигшим пенсионного возраста и не имеющим достаточного трудового стажа для оформления пенсии;

по состоянию здоровья — назначается лицам с инвалидностью I и II групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, не имеющим трудового стажа;

по потере кормильца — выплачивается несовершеннолетним детям до 18 лет и студентам очных отделений вузов до 23 лет, если они остались без одного или обоих родителей.

Издание отмечает, что социальную пенсию могут получать не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, переехавшие в Украину на постоянное проживание.

Социальная пенсия пенсионерам: детали

При назначении пенсии главным фактором является наличие страхового стажа у лица, в то время как второстепенным фактором является возраст.

"Если человек имеет страховой стаж, но менее 15 лет, можно рассчитывать только на минимальный размер пенсии. Он привязан к прожиточному минимуму. Ранее такая пенсия называлась социальной", — говорится в сообщении.

Если лицо не имеет никакого официального страхового стажа из-за отсутствия официальной работы, то оно будет получать государственную помощь вместо пенсии. Размер такой помощи в 2023 году — 2 100 грн.

Итак, когда лицо достигает пенсионного возраста, но не имеет нужного стажа для получения обычной пенсии, оно обращается в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания и оформляет себе социальную пенсию.

Известно, что люди, которые не имеют права на пенсию, также могут получать социальную помощь на уход.

"Она выплачивается независимо от получения лицом других видов выплат или пособий", — говорится в сообщении.

Социальная пенсия по инвалидности: что известно

Государственная социальная пенсия назначается лицам с инвалидностью I, II, III групп, не имеющим страхового стажа.

Материальная поддержка предоставляется на период, в течение которого лицу назначена инвалидность. В некоторых случаях (инвалидность І группы, достижение пенсионного возраста) пенсия назначается бессрочно.

Размер такой социальной помощи привязан к прожиточному минимуму:

I группа — 100%;

II группа — 80%;

ІІІ группа — 60%.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщил, что с 1 января 2024 года в Украине произойдет увеличение размера пенсий для четырех категорий украинцев. Эти изменения коснутся тех, кто получает максимальные и минимальные пенсии, имеет право на дополнительные выплаты за долгий стаж и тех, кто выполнил условия по стажу и достиг возраста 65 лет.