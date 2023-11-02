Главвый фактор инфляции: в Минэкономики рассказали, что будет с ценами дальше

В Министерстве экономики считают, что продолжающаяся война уже сформировала специфические условия функционирования потребительского рынка.

Из-за полномасштабной войны в 2022 году украинцы столкнулись с резким ростом цен на широкий ассортимент товаров и услуг, включая базовые товары. Однако сейчас ситуация несколько улучшилась, поскольку заработали факторы влияния на инфляцию во время войны. Кроме того, к ним добавился еще и фактор мирного времени — сезонность. Об этом сказано в "Обзоре инфляции" Министерства экономики Украины.

Так, по данным ведомства, в сентябре после двухмесячной дефляции потребительские цены ожидаемо вернулись к росту — на 0,5% по данным Госстата (-1,4% в августе и -0,6% в июле).

"В целом рост цен оставался в тренде, который соответствует показателям инфляционной динамики и таргетам мирного времени — с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы замедлились до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце)", – сказано в документе.

В Минэкономики отмечают, что в сентябре цены на товары и услуги подросли, но незначительно из-за сезонного фактора (подорожали услуги образования, а также одежда и обувь).

А вот на продовольственном рынке наблюдалась дефляция (благодаря новому урожаю ситуация на рынке стабилизировалась), которая частично компенсировала инфляционную составляющую в определенных сегментах услуг и непродовольственного рынка. Поскольку война с Россией продолжается, то на потребительском рынке уже сформировались специфические условия.

"Сдержанный спрос военного времени мотивационной и миграционной природы при практическом постоянстве курсовых и монетарных условий обусловил возможность проявления "мирного" фактора — сезонности, которая в соответствии с календарным периодом и определила разнонаправленное движение цен в разных сегментах потребительского рынка", — отмечается в обзоре.

В то же время целый комплекс факторов влияния создает поле стабильности внутренних потребительских цен. Поэтом в дальнейшем, как ожидается, усилится тренд по общему замедлению годовых темпов инфляции.

"В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, в т.ч. форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или же при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушены, по всей вероятности, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в НБУ недавно улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,9% до 4,9%. А в следующем году, как считают в Нацбанке, показатель ВВП улучшится еще на 3,6%.

Также напомним, что в ноябре цены на коммунальные услуги для потребителей не изменятся, но в 2024 году тарифы вырастут.