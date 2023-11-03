Безработица и нехватка кадров: в НБУ рассказали, как меняется рынок труда

В Украине, как отметили в НБУ, все больше работодателей испытывают нехватку квалифицированных работников. На эту проблему, в основном, указывают строительные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности.

Экономическая активность в Украине постепенно увеличивается, что сказывается и на уровне занятости среди украинцев. Однако признаки кризиса на рынке труда, который возник из-за полномасштабной агрессии РФ, будут сохраняться как минимум до 2024 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в своем "Инфляционном отчете" за октябрь 2023 года.

Так, в документе сказано, что спрос на работников увеличивается еще с весны, но сейчас связан, в основном, с сезонными факторами. В то же время восстановление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, что отражает изменения в структуре экономики.

"Увеличивается количество предприятий, которые ощущают дефицит квалифицированных работников, хотя оценки отличаются по видам деятельности — сейчас чаще указывают на проблему строительные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности. Эти тенденции свидетельствуют о значительных структурных дисбалансах на рынке труда", — отмечают в НБУ.

Рост спроса на рабочую силу сказался на постепенном улучшении занятости украинцев, о чем свидетельствовали опросы домохозяйств и оценки по их результатам. При этом предприятия, как отмечают в Нацбанке, в течение 2023 года либо не меняли численность работников (51% респондентов), либо даже их сокращали (35% респондентов, в среднем на 6%).

Снижается и количество резюме на специализированных сайтах по поиску работы. Причины: ограниченное предложение из-за миграции и мобилизации, а также постепенный рост уровня занятости населения.

В итоге, как свидетельствуют данные Национального банка, уровень безработицы сокращается. Но все же безработица остается существенно выше, чем до полномасштабного вторжения, хотя численность неактивного населения продолжает увеличиваться — почти 45% в июне и сентябре по сравнению с менее чем 40% в марте и конце 2022 года.

Диспропорции на рынке труда сохранятся в среднесрочной перспективе, поскольку восстановление экономической активности происходит неравномерно по секторам и регионам.

Поэтому, несмотря на дальнейшее снижение безработицы благодаря оживлению экономической активности, оно не достигнет своего естественного уровня до конца 2025 года", — сказано в отчете НБУ.

Напомним, ранее в Кабмине спрогнозировали, сколько будут зарабатывать украинцы в 2024 году. Так, по оценке правительства, уровень зарплат составит 21 809 гривен, а с учетом инфляции выплаты работникам вырастут на 8,5%. Также Фокус уже рассказывал, что украинцам в 2024 году обещают дважды повысить минимальную зарплату. Первый этап повышения состоится уже 1 января.