Помощь во время войны: кто из украинцев может получить новые выплаты и что для этого нужно

Финансовую помощь предоставляют украинцам из числа внутренне перемещенных лиц, которые имеют юридическое образование.

Разные благотворительные организации с 2022 года продолжают оказывать помощь украинцам, финансовая ситуация которых сильно ухудшилась из-за полномасштабной войны. В частности, сейчас граждане могут регистрироваться на выплаты от организации "Добрые сердца для Украины". Правда финансовой помощью смогут воспользоваться юристы, которым нужны деньги для лечения, аренды жилья или для того, чтобы решить свои базовые потребности. Об этом сообщается на сайте организации.

Как зарегистрироваться для участия в программе

Для этого необходимо заполнить онлайн анкету. Заявку изучит Наблюдательный комитет Программы поддержки юристов, после чего, опираясь на полученную от претендента информации, будет решено, какой именно размер помощи выдадут заявителю.

Деньги будут выплачивать юристам, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения российских террористов. Так, на выплаты могут претендовать:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди, у которых повреждено или уничтожено жилье;

лица, потерявшие родных во время боевых действий;

граждане, у которых ухудшилось здоровье во время войны.

Отмечается, что регистрироваться на выплаты нужно с определенными документами. А именно:

с копией диплома;

с копиями документов, которые подтверждают, что лицо может заниматься юридической деятельности (нотариальное удостоверение и т.п.);

с документами, доказывающие сложные жизненные обстоятельства, например, справку ВПЛ, медицинское заключение, акт повреждения имущества и т.д. при необходимости;

с отсканированной заявкой на получение финансовой помощи, удостоверенную личной подписью.

Кроме того, претендентам нужно сообщить свои персональные данные и предоставить подтверждающие справки. Организаторам нужно предоставить:

полное имя претендента на выплаты;

номер мобильного телефона;

адрес проживания;

в каком заведении высшего образования был выдан диплом юриста.

Еще следует отметить, является ли претендент членом Ассоциации юристов Украины.

Напомним, что в ООН с октября выплачивает увеличенный размер помощи украинцам, которые пострадали из-за российской агрессии. Также Фокус писал, что вынужденным переселенцам выплачивают новую финансовую помощь в размере 40 тысяч грн.