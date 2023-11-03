Выплаты для Украины: как изменится поддержка союзников до 2025 года

Значительная часть бюджетных потребностей Украины и дальше будет финансироваться за счет международной помощи. Однако для того, чтобы получить средства, нашей стране нужно будет выполнять взятые на себя обязательства уверены в Национальном банке.

Международные партнеры финансово поддерживают Украину с самого начала полномасштабной агрессии РФ. Так, по итогам 2023 года объем финансовой поддержки превысит показатель в 45 миллиардов долларов, из которых уже выплачено более 35 миллиардов (24,3 миллиарда — это кредиты). Об этом сказано в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2023 года.

Отмечается, что в 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя размер выделяемой помощи будет постепенно снижаться — до 38,5 и 25 миллиардов долларов соответственно.

"Для получения таких объемов помощи критически важно будет оставаться выполнение Украиной взятых на себя обязательств и активное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", — сказано в обзоре.

В НБУ также отмечают, что риски безопасности с каждым годом будут постепенно снижаться, а экономическое восстановление Украины ускоряться. Поэтому внимание международной помощи будет смещаться с поддержки макроэкономической стабильности в сторону восстановления и реформирования страны.

Денег будет меньше: почему сократиться финансовая поддержка

В условиях дефицита государственных средств Украина живет уже более года. Все это время нехватку денег нам компенсируют западные партнеры, хотя большая часть финансирования — это кредиты, хот они и предоставляются на льготных условиях. Однако рассчитывать на дальнейшую масштабную финансовую поддержку не приходится не только из-за уже упомянутых выше причин. Дело в том, что западное сообщество постепенно устает от войны. Об этом Фокус уже писал в своей статье: "Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно".

Так, как объяснил исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук, в следующие годы финансовая помощь сократится еще и потому, что налогоплательщики своих стран хотят, что уплаченные ими деньги были направлены для решения проблем именно в их странах. Голос народа услышат и политики, поскольку они очень зависимы от выборов.

"Поэтому они должны оглядываться на мнение избирателей. Ситуация с коррупционным имиджем Украины только усложняет ситуацию. Кроме того, Россия явно активно работает с этим нарративом, прекрасно осознавая, как этот механизм работает. Поэтому рано или поздно эта помощь существенно уменьшится в объемах", — считает Дмитрий Боярчук.

Отметим, что с 1 января Киев станет участником программы Ukrainian Facility от ЕС, предусматривающей финансирование в размере 50 миллиардов долларов на следующие четыре года. Также напомним, что Евросоюз 23 октября перечислил Украине 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи.