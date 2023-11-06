Пересмотр пенсий в 2024 году: кому из украинцев уменьшат выплаты

Индексация пенсий в 2024 году состоится по новому механизму, благодаря которому выплаты увеличатся у большинства пенсионеров. Однако для некоторых граждан проведение реформы означает снижение размера пенсии.

Новая бальная система для начисления пенсий, которая должна заработать в Украине уже в 2024 году предполагает, что выплаты для некоторых граждан снизятся. Речь идет о бывших чиновниках, рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, выплаты в следующем году увеличатся у тех украинцев, которые получают небольшие пенсии.

"В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", — сказала она.

При этом Пидласа отметила, что в 2024 году государство планирует проиндексировать выплаты для всех категорий пенсионеров.

"Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется индексация пенсий. В общем, все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", — подчеркнула Роксолана Пидласа.

Бальная система индексации пенсий: что это такое

22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что реформа предусматривает, что взносы в Пенсионный фонд будут переведены в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

Так, если взносы оплачивались с зарплаты, размер которой является средним по стране, — пенсионер получит 10 баллов, выше среднего 12, меньше — 8. Эти баллы ежегодно будут перечисляться обратно в пенсию, с учетом актуальной средней зарплатой.

Напомним, выплаты пенсионерам могут приостановить, если они более полугода не пользовались банковским счетом. Чтобы избежать такой ситуации, достаточно хотя бы раз в шесть месяцев проводить транзакцию пенсионной картой. Также Фокус рассказывал, что у украинцев есть возможность увеличить размер пенсионных выплат. Некоторые надбавки начисляются автоматически, но за другими нужно лично обращаться в Пенсионный фонд Украины.