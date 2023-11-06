"Кроме войны будет кризис": в Минфине предупредили, что в бюджете на 2024 год есть "дыра" в $29 млрд

Министр Сергей Марченко заявил, что Украина нуждается в помощи от союзников, и срочно. Он подчеркнул, что последствия кризиса будут "очень травматичными" для всей Европы.

На этой неделе в Украине будут принимать бюджет на 2024 год. Ожидается, что может возникнуть "дыра" в размере 29 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко сообщили в Politico.

"Сохранение макроэкономической стабильности является достаточно важным, потому что кроме войны у нас будет экономический кризис. Если в Украине будет кризис, вы будете иметь побочные эффекты в ЕС", — отметил он.

Министр заверил, что Украина готова проводить реформы и усиливать борьбу с коррупцией. В то же время он подчеркнул, что помощь партнеров нужна срочно.

"Мы готовы обсуждать, но мы не готовы к тому, что это может привести к задержке предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", — сказал Марченко.

По его словам, последствия задержек в поддержке Украины будут ощутимыми и для Евросоюза.

"Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы", — подчеркнул чиновник.

Кроме того, он напомнил о замороженных странами G7 российских активах. Министр попросил союзников направить эти примерно 300 миллиардов долларов также в Украину.

"Это законный приоритет для Украины — получить эти российские замороженные активы для восстановления Украины", — заявил Марченко.

Также он напомнил о вступлении Украины в ЕС. По словам чиновника, Киев выполнил все предпосылки для начала переговоров и ожидает приглашения присоединиться к Евросоюзу.

Напомним, деталями проекта госбюджета Украины на следующий год делился народный депутат Ярослав Железняк. Он рассказал, что на производство сериалов правительство хочет выделить 445 миллионов гривен.

Вероятное возникновение существенной "дыры" в бюджете ранее подтверждал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он предполагал, что Киеву понадобится 42 миллиарда долларов финансовой помощи, чтобы покрыть дефицит.