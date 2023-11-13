Пищевые привычки и болезни: к каким проблемам приводит нездоровое питание и как их избежать

"Здоровые" продукты можно легко отыскать на полках обычного супермаркета, и, если придерживаться определенных правил, получится и сэкономить, и здоровье поправить. Однако многие украинцы даже не пытаются менять пищевые привычки, считая, что правильная еда — это очень дорого. Фокус разбирался, что не так с культурой питания в Украине.

Диетологи отмечают: мнение, что здоровое правильное питание стоит дорого, это миф. И даже наоборот: когда не хватает денег, украинцы прежде всего отказываются от хороших и полезных продуктов, потому что отдают предпочтение не качеству, а количеству. Отсюда возникает парадокс украинского питания: чем беднее, тем жирнее и слаще. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Больше овощей, меньше стресса. Можно ли экономить на питании без вреда для здоровья".

К сожалению, большинство украинцев употребляют нездоровые продукты, и это прежде всего связано с нашими пищевыми предпочтениями, говорит диетолог-консультант Алена Юдина. А еще — с нежеланием следить за здоровьем и менять привычки. "Например, украинцы едят мало овощей, особенно зимой. Причиной часто называют нехватку денег, но овощи — это не только брокколи и болгарский перец. Есть значительно более дешевые варианты — белокочанная и пекинская капуста, морковь, редька, свекла. Также украинцы едят мало рыбы (дорого), фруктов (дорого, да еще и не хочется, лучше "для настроения" конфету съесть), зато много рафинированного сахара. Плохо развитая культура еды привела к несбалансированному питанию, непониманию важности здоровой пищи и, как следствие, проблемам со здоровьем", — говорит эксперт.

Украинцы едят мало рыбы и овощей, зато много рафинированного сахара. Фото: Соцсети

Среди болезней, которые могут свидетельствовать о неправильном питании, специалист называет сахарный диабет второго типа, хронический гастрит, дисбактериоз, аллергию, головную боль, радикулит и межреберную невралгию, артериальную гипертонию, повышенный уровень холестерина в крови, желчнокаменную болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, депрессию. И большинство этих болезней можно предотвратить просто изменив свое ежедневное меню.

Принимать витамины и пищевые добавки без назначения врача не стоит, говорят специалисты

Многие считают, что предотвратить эти болезни помогут витаминные комплексы или пищевые добавки. Да и вообще, они в любом случае не помешают. Например, многих охватила мода на витамин D: люди часто принимают его без назначений врача.

"Если человек питается сбалансировано, витамины и пищевые добавки ему не нужны. Однако сейчас действительно очень распространены мифы, что все нужные витамины и минералы съесть невозможно, поэтому нужно их принимать дополнительно. Это ошибочное мнение. И даже если врач вам без какого-либо обследования и анализов скажет, что витамин D сейчас нужно принимать всем, я бы не очень доверяла такой рекомендации", — отметила Алена Юдина в комментарии Фокусу.

Избыток витаминов и минералов имеет значительно худшие последствия, чем их недостаток

По ее словам, прежде чем принимать те или иные препараты, человек должен сдать анализы на витамины и минералы. Можно сдать кровь в любой лаборатории, сделать диагностику волос, или экспресс-диагностику по методу Фолля, и уже по результатам обследования врач назначит витамины и минералы. Однако такое назначение дается не навсегда, а на определенный период, и после окончания лечения нужно снова делать анализы. Во-первых, объясняет Алена Юдина, нужно узнать, помогло ли лечение. Во-вторых, избыток витаминов и минералов имеет значительно худшие последствия, чем их недостаток.

Напомним, что по данным исследователей, ежедневное употребление клубники может снизить риск развития деменции у некоторых категорий людей среднего возраста.

Как ранее писал Фокус, с помощью правильной еды можно добавить несколько баллов к своему IQ.