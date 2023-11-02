Плод, укрепляющая разум: популярная ягода улучшает память и помогает бороться с депрессией

Ученые провели новое исследование, выявив сразу несколько положительных эффектов употребления популярного плода, укрепляющего здоровье нашего мозга.

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Клубника это широко распространенная и популярная ягода, ценимая многими за свой приятный и сладкий вкус. И похоже, что у данной ягоды есть свойства, не ограничивающиеся нашими вкусовыми рецепторами. Результаты недавнего исследования, проведенного в Университете Цинциннати, свидетельствуют о том, что ежедневное употребление клубники может играть определенную роль в снижении риска развития деменции у некоторых категорий людей среднего возраста, пишет Medical News.

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Исследование является продолжением результатов исследования 2022 г., проведенного доктором Робертом Крикоряном и его сотрудниками, в котором указывалось на потенциальные когнитивные преимущества включения черники в рацион людей среднего возраста. И клубника, и черника богаты антоцианами — антиоксидантами, которые связаны с различными преимуществами для здоровья, включая улучшение метаболизма и когнитивных функций. Эпидемиологические данные подтверждают идею о том, что регулярное употребление этих фруктов коррелирует с уменьшением скорости снижения когнитивных функций у стареющих людей.

Клубника также содержит эллагитаннины и эллаговую кислоту — микроэлементы, обладающие полезными свойствами. Доктор Крикорян подчеркнул, что если сердечно-сосудистые и метаболические преимущества клубники уже изучены, то ее когнитивные эффекты изучены не так подробно. Это особенно актуально, поскольку примерно у 50% жителей одних лишь США в среднем возрасте развивается инсулинорезистентность или преддиабет, что способствует развитию хронических заболеваний.

В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте 50-65 лет с избыточной массой тела, у которых отмечалось легкое снижение когнитивных способностей. В течение 12 недель участники воздерживались от употребления любых ягодных фруктов, за исключением ежедневного приема порошка добавки, смешанного с водой во время завтрака. Половина участников получала порошок, эквивалентный чашке клубники, а другая половина — плацебо.

На протяжении всего исследования проводились когнитивные тесты, оценка настроения и сбор метаболических данных. Результаты показали, что в группе, принимавшей клубнику, улучшились функции памяти и уменьшились депрессивные симптомы. Однако существенных изменений в метаболическом состоянии не наблюдалось. Доктор Крикорян предположил, что более высокие дозы клубники могут привести к улучшению метаболизма, как это было показано в других исследованиях.

Забегая вперед, доктор Крикорян предполагает, что наблюдаемые положительные когнитивные эффекты могут быть связаны с тем, что клубника способна уменьшать воспаление мозга. Он подчеркивает необходимость дальнейших исследований с более крупными выборками участников и различными дозами клубники. Исследование было поддержано Калифорнийской комиссией по клубнике, при этом авторы заявили об отсутствии конфликта интересов и подтвердили непричастность финансирующего органа к разработке исследования, анализу данных и принятию решений о публикации.

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