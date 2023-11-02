Плід, що зміцнює розум: популярна ягода покращує пам'ять і допомагає боротися з депресією

Учені провели нове дослідження, виявивши одразу кілька позитивних ефектів вживання популярного плоду, що зміцнює здоров'я нашого мозку.

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Полуниця — це широко поширена і популярна ягода, яку багато хто цінує за свій приємний і солодкий смак. І схоже, що у цієї ягоди є властивості, які не обмежуються нашими смаковими рецепторами. Результати недавнього дослідження, проведеного в Університеті Цинциннаті, свідчать про те, що щоденне вживання полуниці може відігравати певну роль у зниженні ризику розвитку деменції у деяких категорій людей середнього віку, пише Medical News.

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Дослідження є продовженням результатів дослідження 2022 р., проведеного доктором Робертом Крикоряном і його співробітниками, в якому вказувалося на потенційні когнітивні переваги включення чорниці в раціон людей середнього віку. І полуниця, і чорниця багаті на антоціани — антиоксиданти, які пов'язані з різними перевагами для здоров'я, включно з поліпшенням метаболізму і когнітивних функцій. Епідеміологічні дані підтверджують ідею про те, що регулярне вживання цих фруктів корелює зі зменшенням швидкості зниження когнітивних функцій у старіючих людей.

Полуниця також містить еллагітанніни та елагову кислоту — мікроелементи, що мають корисні властивості. Доктор Крикорян наголосив, що якщо серцево-судинні та метаболічні переваги полуниці вже вивчені, то її когнітивні ефекти вивчені не так детально. Це особливо актуально, оскільки приблизно у 50% жителів одних лише США в середньому віці розвивається інсулінорезистентність або переддіабет, що сприяє розвитку хронічних захворювань.

У дослідженні взяли участь 30 осіб віком 50-65 років із надлишковою масою тіла, у яких відзначалося легке зниження когнітивних здібностей. Протягом 12 тижнів учасники утримувалися від вживання будь-яких ягідних фруктів, за винятком щоденного прийому порошку добавки, змішаного з водою під час сніданку. Половина учасників отримувала порошок, еквівалентний чашці полуниці, а інша половина — плацебо.

Упродовж усього дослідження проводилися когнітивні тести, оцінка настрою і збір метаболічних даних. Результати засвідчили, що в групі, яка вживала полуницю, поліпшилися функції пам'яті та зменшилися депресивні симптоми. Однак істотних змін у метаболічному стані не спостерігалося. Доктор Крикорян припустив, що вищі дози полуниці можуть призвести до поліпшення метаболізму, як це було показано в інших дослідженнях.

Забігаючи наперед, доктор Крикорян припускає, що спостережувані позитивні когнітивні ефекти можуть бути пов'язані з тим, що полуниця здатна зменшувати запалення мозку. Він наголошує на необхідності подальших досліджень з більшими вибірками учасників і різними дозами полуниці. Дослідження підтримала Каліфорнійська комісія з полуниці, водночас автори заявили про відсутність конфлікту інтересів і підтвердили непричетність органу, що фінансує, до розроблення дослідження, аналізу даних і ухвалення рішень про публікацію.

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