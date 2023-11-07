Карьера с нуля: как профобучение от службы занятости помогает безработным

Государственная служба занятости предоставляет услуги по профессиональному обучению зарегистрированных безработных. Фокус выяснил, насколько легко в Украине трудоустроиться с новой специальностью.

Зарегистрированные безработные в Государственной службе занятости могут получить профессиональную подготовку, пройти переподготовку или повышение квалификации. Об этом пишет Фокус в новой статье "Новая специальность, новая зарплата. Как государство способствует трудоустройству украинцев".

Обучение безработных происходит:

в учреждениях профессионально-технического образования;

в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости — ЦПТО ГСЗ (их 8 — Днепропетровский, Полтавский, Харьковский, Одесский, Львовский, Ровенский, Сумской, Ивано-Франковский);

непосредственно у работодателя за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

В центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости можно получить образование по 95 лицензированным рабочим профессиям и более 365 образовательным программам повышения квалификации.

Во время обучения зарегистрированным безработным предоставляют:

пособие по безработице в размерах и сроки, установленные в соответствии с законодательством Украины;

компенсацию фактических расходов на проезд к месту обучения и в обратном направлении за каждый день обучения (за исключением расходов на проезд в городском транспорте);

жилье на период обучения.

В центрах профтехобразования ГСЗ можно выбрать одну из 95 рабочих профессий Фото: УНИАН

Те, кто соглашается пройти обучение от службы занятости, при отказе от продолжения обучения или от работы по новой профессии обязаны вернуть средства. "В случае прекращения обучения под заказ работодателя без уважительных причин или отказа работать по приобретенной профессии, зарегистрированный безработный в течение 30 дней должен возместить центру занятости, который заключил с ним договор на профессиональное обучение, сумму расходов на профессиональное обучение, проезд к месту расположения учебного заведения и в обратном направлении, проживание в период обучения и медосмотр", — отметили Фокусу в Госслужбе занятости

Насколько популярно переобучение среди украинцев

По данным Государственного центра занятости, в январе — сентябре 2023-го количество безработных составило 417,9 тыс. человек. За аналогичный период предыдущего года цифра была больше — 784,4 тыс. человек. Среди зарегистрированных безработных значительно преобладают женщины — 72% (74,6 тыс.) против 28% мужчин (28,7 тыс.). В региональном измерении самый низкий уровень безработицы в Черновицкой, Херсонской и Луганской областях.

Самый низкий уровень безработицы — в Черновицкой, Херсонской и Луганской областях Фото: коллаж Фокус

Как сообщили Фокусу в ведомстве, за январь — октябрь 2023 года профессиональное обучение при содействии службы занятости проходили почти 29 тыс. зарегистрированных безработных, из них — 17,4 тысячи учились в ЦПТО ГСЗ. Уровень трудоустройства после профессионального обучения в 2023 году составляет 83%, заверили в службе занятости.

Что предлагает государство участникам боевых действий

15 сентября 2023 года Постановлением Кабинета Министров Украины от № 984 утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости. Проект рассчитан на два года. Он предусматривает, что участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут независимо от уровня их образования бесплатно пройти подготовку, переподготовку, повышение квалификации. Источниками финансирования экспериментального проекта являются средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

За 10 месяцев этого года профессиональное обучение прошли почти 29 тыс. безработных. Уровень трудоустройства после обучения — 83%

Во время обучения обеспечивается:

бесплатное проживание, как участнику боевых действий, так и сопровождающему лицу (в случае обучения лица с инвалидностью),

компенсацию их проезда.

Участникам боевых действий предлагается обучение в учреждениях профтехобразования Государственной службы занятости Фото: Генштаб ВСУ

Для участия нужно:

выбрать профессию;

подать онлайн-заявление или обратиться в центр занятости;

дождаться обработки заявки (до 5 рабочих дней);

получить направление, подписать договор об обучении с учебным заведением.

Напомним, в Министерстве экономики обнародовали проект "Расчета потребностей в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы". Среди самых востребованных профессий — рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве; руководители предприятий, учреждений и организаций; водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок.

Также Фокус писал, что уже сейчас эксперты констатируют рост спроса на рабочую силу. Активнее всего на Едином портале вакансий предлагают работу продавцом-консультантом, менеджером по продажам, поваром, бухгалтером.