Гривны, доллары или евро: в НБУ рассказали, в какой валюте украинцы хранят сбережения

По данным Национального банка, украинцы сейчас хранят на руках более 100 миллиардов в иностранной валюте, и продолжают накапливать свои сбережения.

Стремление к созданию "денежной" подушки – это результат финансовой дисциплины. Тем временем украинцы, учитывая нестабильную экономическую ситуацию из-за войны с Россией, продолжают накапливать свои сбережения. Причем больше доверяют иностранной валюте, нежели гривне. Так, с начала 2023 года объем наличной иностранной валюты граждан и бизнеса вырос на 8 миллиардов долларов, рассказал на своей странице в социальной сети Facebook экс-председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

По его информации, по состоянию на 1 октября 2023 года украинцы наличкой хранят более 100 миллиардов долларов.

"По состоянию на 1 октября финансовые активы в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долларов (плюс 8 миллиардов долларов с начала года)", — сказано в его сообщении.

Данилишин также отметил, что срочные гривневые депозиты в банковской системе достигли 461 миллиарда гривен (13 миллиарда долларов в эквиваленте) — прирост в плюс 5 млрд долларов с начала года в эквиваленте.

"При этом основную часть прироста срочных гривневых депозитов составляют не вклады населения, а депозиты бизнеса (60%)", – подчеркнул он.

Напомним, Национальный банк Украины в рамках реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, впервые с начала полномасштабной войны ввел режим управляемой гибкости курса. Так, с октября НБУ уже не определяет самостоятельно официальный курс для операций купли-продажи на межбанковском валютном рынке, а устанавливает, каким будет официальный курс, после операций на межбанке.

Также напомним, что правление Национального банка в третий раз с июля снизило учетную ставку – на этот раз до 16%. Решение вступило в силу с 27 октября. В то же время все другие ставки, по которым происходят активные и пассивные операции с банками, регулятор решил оставить на прежнем уровне.