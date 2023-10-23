У украинца конфисковали 10 евро и обязали уплатить еще более 500 гривен: что произошло

Суд постановил забрать у мужчины 10 евро за то, что он обменял деньги не в банке. Кроме этой суммы нарушитель должен заплатить из собственного кармана еще полтысячи гривен.

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Зборовский районный суд Тернопольской области конфисковал у украинца 10 евро из-за незаконного обмена валюты. Об этом говорится в постановлении, обнародованном в госреестре 19 октября.

По информации суда, 11 октября неназванный мужчина обменял 10 евро на 400 гривен. Однако разрешения на такие операции нарушитель не имел и нарушил порядок их проведения.

Во время судебного заседания украинец признал вину. Его обвинили в незаконной скупке, продаже, обмене и использовании валютных ценностей как средства платежа.

Суд постановил конфисковать у мужчины деньги, которые ранее у него изъяло следствие. Речь идет о купюре в 10 евро. Кроме того, нарушитель теперь должен уплатить судебный сбор в размере 536,80 гривен.

Напомним, украинский пенсионер отсудил у государства компенсацию в размере 2 тысяч гривен. Мужчина требовал выплатить ему 20 тысяч, но суд уменьшил сумму в 10 раз.

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