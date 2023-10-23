У українця конфіскували 10 євро та зобов'язали сплатити ще понад 500 гривень: що сталось

Суд постановив забрати у чоловіка 10 євро за те, що він обміняв гроші не у банку. Окрім цієї суми порушник має заплатити з власної кишені ще півтисячі гривень.

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Зборівський районний суд Тернопільської області конфіскував у українця 10 євро через незаконний обмін валюти. Про це йдеться у постанові, оприлюдненій у держреєстрі 19 жовтня.

За інформацією суду, 11 жовтня неназваний чоловік обміняв 10 євро на 400 гривень. Проте дозволу на такі операції порушник не мав та порушив порядок їх проведення.

Під час судового засідання українець визнав провину. Його звинуватили у незаконному скуповуванні, продажі, обміні та використанні валютних цінностей як засобу платежу.

Суд постановив конфіскувати у чоловіка гроші, які раніше у нього вилучило слідство. Йдеться про купюру у 10 євро. Окрім того, порушник тепер має сплатити судовий збір у розмірі 536,80 гривень.

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