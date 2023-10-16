Вдарив поліціянта, але за ґратами не побував: українцю пом'якшили вирок через донат на ЗСУ

Чоловік опинився на лаві підсудних через те, що вдарив в обличчя правоохоронця, але відбувся іспитовим строком. На рішення суду повпливало те, що він підтримав захисників.

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Рівненський апеляційний суд врахував як пом’якшувальну обставину благодійний внесок на потреби ЗСУ, коли переглядав покарання для 38-річного чоловіка, що побив правоохоронця. Деталі відомі з публікації пресслужби від 10 жовтня.

У лютому 2020 року під час конфлікту з поліціянтом українець вдарив його долонею в обличчя. Встановлено, що внаслідок інциденту правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.

У травні цього року суд визнав чоловіка винним, покаравши його обмеженням волі на два роки. Проте обвинувачений, який перебував під домашнім арештом у нічний час, вирішив оскаржити вирок.

Як передала пресслужба, під час перегляду рішення апеляційний суд серед інших обставин врахував допомогу українця Збройним силам. Виявилось, що чоловік добровільно переказав на рахунок ЗСУ 30 тисяч гривень.

Врешті решт підсудного звільнили від відбування раніше призначено покарання. Йому призначили іспитовий строк на один рік.

Нагадаємо, 17 жовтня суд розглядатиме справу 36-річної Антоніни Пашковської, яку поліціянти виявили у землянці. Жінка проживала там разом з 5-місячним сином після того, як втекла з реабілітаційного центру.

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