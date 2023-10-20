Суд Чернігова ухвалив рішення відібрати у найстаршої матері України 12-річну доньку: подробиці

Дівчинку мають забрати у матері на 2 роки. Упродовж 30 днів рішення районного суду Чернігова може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

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У Чернігові Новозаводський районний суд 20 жовтня ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Про це "Суспільному" повідомила прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко.

"Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року", — зазначила представниця Новозаводського районного суду.

Засідання проходило у закритому режимі. Валентина Підвербна була присутня на судовому розгляді, але коментувати журналістам рішення суду вона відмовилася.

Адвокат жінки Андрій Котенок повідомив, що вони ще не вирішили, чи будуть подавати апеляцію.

Найстарша мати України Валентина Підвербна: що відомо

Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки ЕКЗ. На той момент у жінки не було ані чоловіка, ані дітей, ані друзів. Упродовж багатьох років чернігівчанка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики. Взимку 2011 року у Валентини Підвербної народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія. Жінка з донькою часто брала участь у ток-шоу. Вона також ставала об'єктом публічних скандалів. Потім Валентина відмовилася від спілкування з журналістами та почала вести закритий спосіб життя.

Валентина Підвербна. ФОТО: Суспільне Чернігів

У квітні 2023 року 12-річна донька 78-річної Валентини Підвербної Анна-Марія розмістила в соцмережах пост про те, що її мати з неї знущається. Дівчинку вилучили з родини, а соцслужби подали до суду на її матір щодо позбавлення її батьківських прав.

Пізніше, 3 червня Анна-Марія поділилась, що не хоче повертатися до життя з матір’ю, яке, за її словами, важко назвати нормальним. Також вона поцікавилась у підписників, чи їй не здається, що справа "стоїть".