Вернуть налоговые проверки, сократить расходы бюджета. Чего хочет МВФ и когда предоставит деньги

В Украине с понедельника 6 ноября работает миссия МВФ, и работники фонда проводят консультации с властными структурами в рамках второго пересмотра выполнения Украиной программы EFF. Эти переговоры станут решающими для получения третьего транша по программе. Сколько денег и когда перечислит фонд Украине.

Миссия Международного валютного фонда уже работает в Украине. Речь идет о том, что во время второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Как сообщили в НБУ, в фокусе встреч будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Кроме того, с представителями фонда обсудят результаты перехода к режиму управляемой гибкости курса, внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе и вопросы финансирования дефицита государственного бюджета.

Фокус исследовал, какие сверхважные вопросы обсуждают с властью представители МВФ и когда Украина может получить третий транш по программе EFF.

Выполнение "маяков": что необходимо для выделения Украине очередного транша

В целом на переговорах представители МВФ и власти Украины, в первую очередь, будут обсуждать прогресс Украины в выполнении условий программы и те результаты, которых удалось достичь в рамках экономической и финансовой политики. Об этом Фокусу рассказал Максим Самойлюк, экономист ЦЭС.

Миссия МВФ должна поинтересоваться, каков прогресс в выполнении так называемых "структурных маяков", указанных в условиях программы фонда

"Большой дефицит бюджета на 2024 год не является сюрпризом для МВФ, поскольку Украина до сих пор находится в состоянии войны и нуждается в финансировании значительных объемов военных расходов. Вполне вероятно, что именно потребность в обеспечении иностранного финансирования — которое также записано в программу МВФ — будет в фокусе переговоров", — говорит эксперт. Он напомнил: в программе МВФ EFF заложены "структурные маяки" — четкий перечень реформ с конкретными дедлайнами, которые страна должна выполнить. Первый пересмотр программы летом Украина прошла успешно. А сейчас выполнение обязательств вызывает определенные опасения, потому что ряд маяков выполнен не полностью или не вовремя, что по подходу МВФ считается "не выполненными" маяками.

"Наиболее проблемной является ситуация с возвращением налоговых проверок. Необходимо, чтобы во втором чтении приняли соответствующий законопроект №10016-д, который является согласованным компромиссом с партнерами", — отметил Максим Самойлюк.

Возвращение налоговых проверок бизнеса — в фокусе обсуждений между Украиной и МВФ Фото: Из открытых источников

Действительно, законопроект о возвращении налоговых проверок является одним из "структурных маяков" в рамках сотрудничества Украины и МВФ. Финансовый комитет Верховной Рады всего несколько дней назад одобрил законопроект №10016-д для рассмотрения во втором чтении. По словам первого заместителя председателя комитета Ярослава Железняка, в проект были внесены определенные изменения по сравнению с первым чтением, в частности, срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря, а мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы остается в силе до декабря 2024 года. Теперь, очевидно, когда миссия МВФ работает в Киеве, депутаты должны ускорить процесс голосования за этот документ, ведь этот "структурный маяк" имеет важную роль для принятия фондом решения о предоставлении Украине третьего транша.

Государственный бюджет и долги Украины: что интересует фонд и когда Украина получит средства

Важным вопросом для МВФ является также ситуация с дефицитом государственного бюджета. В фонде неоднократно говорили о необходимости уменьшения расходов, но, насколько известно из подготовленного ко второму чтению проекта госбюджета на 2024 год, расходы даже выросли по сравнению с первоначальной версией документа. Однако эксперты считают, что властям удастся убедить фонд в реалистичности государственного бюджета и наличии источников финансирования дефицита.

В Нацбанке сообщили, что с представителями фонда обсудят результаты перехода к режиму управляемой гибкости курса Фото: Слово и Дело

"На мой взгляд, главными темами переговоров будет дефицит бюджета и его покрытие различными путями. Как достичь этого покрытия дефицита через дополнительное финансирование, а также через внутренние ресурсы — ОВГЗ, улучшение администрирования, налоговые и таможенные платежи. Именно этот пункт, по крайней мере, будет лоббировать украинская сторона. Также не исключаю обсуждение возможности списания части обязательств. Сейчас, когда есть проект бюджета, украинская сторона уже будет пытаться обосновать свою позицию", — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Собеседники Фокуса отмечают: хотя процесс переговоров с фондом вряд ли будет легким, но даже сложный вопрос источников финансирования дефицита государственного бюджета не станет препятствием для получения Украиной третьего транша по программе с МВФ.

Голосование парламента за важные для МВФ проекты — тоже в фокусе переговоров Украины и фонда Фото: пресс-служба ВРУ

"Дефицит бюджета на 2024 год — это реально вопрос, но это не компетенция МВФ. Они являются одним из пазликов этой картины, на большую картину они не влияют и, вероятно, "становиться в позу", что мы должны уменьшить расходы, потому что источники привлечения не гарантированы, они не будут. Их попросили "сильные мира сего" финансировать Украину, они финансируют и не очень сопротивляются, и много вопросов не задают", — говорит исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук. По его мнению, более важный вопрос на горизонте — это реструктуризация коммерческого долга Украины.

"В этом процессе, очевидно, МВФ будет играть важную роль. Но на это зарезервировано целых полгода в 2024-м году", — говорит Боярчук.

Даже сложный вопрос источников финансирования дефицита государственного бюджета не станет препятствием для получения Украиной транша, считают эксперты

Андрей Шевчишин считает, что МВФ будет пытаться продавливать структурные реформы для средне- и долгосрочного экономического роста Украины, а также стабильность банковской и финансовой системы.

"Очень надеюсь, что на фоне задержки с помощью Штатов и Европы будет принято положительное решение по траншу . По крайней мере в текущей ситуации фонд должен показать свою поддержку Украине", — уверен Андрей Шевчишин.

По мнению Дмитрия Боярчука, третий транш от МВФ Украина точно получит, ведь сейчас фонд не имеет целью стимулировать реформы. "Перечислит транш, у них пока нет цели стимулировать реформы, их используют просто, как канал для финансирования, и они с этим активно справляются. Реформы — это больше фоновые разговоры, они не являются приоритетом текущей работы МВФ (хотя официально все наоборот)", — считает Дмитрий Боярчук.

Украина имеет солидные международные резервы, что позволило НБУ начать меры по управляемой гибкости обменного курса, говорит директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Фото: IMF Photo/KIM HAUGHTON

Вполне вероятно, что средства третьего транша МВФ перечислит Украине до конца 2023 года. Что важно для страны, бюджет и макрофинансовая стабильность которой полностью зависит от средств иностранных партнеров и международных организаций.

"Жизненно важным для Украины является получение всей запланированной иностранной помощи. Несмотря на то, что ситуация с финансированием от США до сих пор является неопределенной, получение других траншей, в том числе от МВФ, является действительно критическим. В целом, этот транш запланирован в размере около 0,9 млрд долларов. Поскольку Украина работает над выполнением собственных обязательств, а потребность в финансировании вызвана войной, риск не получить этот транш является низким", — резюмировал Максим Самойлюк.