Новые правила таможенного контроля: какие нововведения заработали с 7 ноября

С 7 ноября 2023 года в Украине больше не действуют нормы, предусматривающие возможность таможенного оформления товаров без их предъявления таможне.

В Украине с 7 ноября 2023 года начали действовать обновленные нормы в таможенном законодательстве. Нововведения коснулись контроля и оформления грузов на импорт и экспорт, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, в частности, что проверять товары на границе теперь по новым правилам.

Что изменилось

Сообщается, что таможня не будет проверять все без исключения транспортные средства, которые прибывают на границу, но в то же время сохраняется рискоориентированный подход, отметили в ведомстве. При этом, как отметили в ведомстве, количество осмотров не должно увеличится.

"Относительно самого распространенного вопроса от бизнеса об осмотре грузовых транспортных средств: таможней не будет применен осмотр 100% транспортных средств. Зато остается рискоориентированный подход. При этом количество и моторика срабатывания профилей рисков не увеличится, поэтому и количество осмотров не возрастет", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что все таможни уже снабдили необходимым количеством пломб, также внесены изменения в графики работы терминалов, чтобы была возможность вовремя оформлять товары.

"Были приняты и другие меры, необходимых для устойчивого функционирования таможни и законного содействия бизнесу. Также на доступных ресурсах будет распространена информация о перечне мест прибытия", — отметили в Государственной таможенной службе.

Ожидается также, что Гостаможслужба будет информировать на официальных ресурсах, в соцсетях о бесплатных зонах таможенного контроля, где можно будет осуществлять предъявление таможенникам, декларирование пломбирования экспорта без уплаты услуг таможенного терминала.

Напомним, что в Украине с 2011 года работает система упрощенного таможенного оформления, предусмотренная Таможенным кодексом Украины, которая позволяет любому трейдеру не предъявлять товары таможне. Ее должны были отменить еще осенью 2022 года. Также Фокус рассказывал, какие товары не подлежат декларированию и налогообложению.