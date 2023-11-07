Украинцам выделят более 10 тысяч на покупку дров: детали

В Украине решили увеличить размер субсидии на твердое топливо. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько теперь будет получать одно домохозяйство от государства.

Кабмин Украины, заручившись поддержкой партнеров, запустил экспериментальный проект, с помощью которого население будет дополнительно обеспечено дровами для отопительного сезона. Об этом заявил 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тысячи гривен в год для одной семьи", — сказал он.

По его словам, на сегодня размер этой субсидии составляет 7 тысяч гривен на одно домохозяйство в год. Также глава правительства отметил, что сейчас субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются 1,3 миллиона семей. Государство, в целом, в октябре выплачивало семьям около 760 гривен.

Кроме этого, 1,2 миллиона украинских семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот — 850 грн в месяц.

Субсидия на дрова: как ее получить

Субсидия на дрова несколько отличается от других подобных выплат. Так, как отмечали ранее в Пенсионном фонде Украины, такую ​​помощь государство предоставляет только раз в год, но при выдачи выплаты учитывается размер доходов за прошлый год.

Чтобы оформить субсидию на дрова и уголь, украинцам нужно подготовить обращение к структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения. На месте человек заполняет и указывает, какая помощь ему нужна. В отдельных случаях от граждан могут потребовать справку, которая подтверждает, что человек действительно использует печное отопление или твердое топливо для обогрева своего жилья. Это, например, касается тех, кому субсидия может быть назначена в случае обращения в третьем или четвертом квартале 2023 года.

Кроме того, получить пособие на дрова и уголь не смогут граждане, у которых среднемесячный совокупный доход составляет меньше размера минимальной заработной платы в стране или же если они не оплатили единственный социальный взнос на общеобязательное социальное страхование.

Напомним, Фокус уже объяснял, предусмотрена ли субсидия гражданам, которые арендуют жилье. Также напомним, что в Украине продолжают действовать нормы, которые нужно соблюдать, если домохозяйства хотят получить льготу на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии.