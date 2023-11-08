Переселенцы в Украине: кто может потерять статус ВПЛ и остаться без денег

Юристы разъяснили, что лица со статусом ВПЛ могут лишиться пособий, если уедут на длительный срок, не уведомив Управление соцзащиты.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы вынужденно покинули свои дома и стали переселенцами. Те, кто не выехал за границу, а переселился в более безопасные районы получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), что дает право на получение финансовой поддержки от государства. В некоторых ситуациях государство может лишить переселенцев статуса ВПЛ, а вместе с ним и выплат. Об этом рассказали специалисты "Бесплатной юридической помощи".

Основания для отмены статуса ВПЛ изложены в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и Постановлении Кабинета министров Украины от 01 октября 2014 № 509 "Об учете внутренне перемещенных лиц".

В каких случаях переселенцы могут потерять статус ВПЛ

Справка о получении статуса ВПЛ теряет свою силу при таких условиях:

подача заявления об отказе от статуса;

возвращение на прежнее место жительства;

выезд на постоянное место жительства за границу;

предоставление ложной информации при получении статуса ВПЛ;

совершение военного преступления или уголовного правонарушения, связанного с террористической деятельностью, подрывом государственности или международного правопорядка.

После того, как человек лишился статуса ВПЛ, ему прекращается выплата пособия от государства. Решение о лишении статуса может принять глава Управления по вопросам социальной защиты населения при госадминистрации в населенном пункте по месту проживания переселенца. После этого сведения о потере статуса вносятся в Единый реестр ВПЛ, а потерявшему статус человеку направляется уведомление о принятом решении.

Сколько может отсутствовать переселенец по месту жительства

Человек со статусом ВПЛ может уехать из населенного пункта, где он зарегистрирован на срок до 60 дней. Если он отсутствует более длительное время, у государства есть основания полагать, что он вернулся на прежнее место жительства или выехал за границу, что ведет к потере статуса ВПЛ.

О своем отъезде на длительный срок лица со статусом ВПЛ обязаны сообщить в Управление соцзащиты не позднее чем за три дня до планируемой поездки.

Можно ли сохранить статус ВПЛ, если нужно уехать на срок больше 60 дней

Если человек не собирается менять место жительства, но имеет основания для длительного отъезда более чем на два месяца, он может сохранить статус ВПЛ.

Для этого нужно подать заявление в Управление соцзащиты. Если указанные в заявлении причины сочтут достаточным обоснованием, срок отсутствия могут продлить еще на 30 дней.

Напомним, Красный крест выплатит новую финпомощь некоторым украинцам. Денежную помощь предоставят только тем гражданам, которые будут отвечать определенным критериям. Зарегистрироваться на получение помощи нужно до 10 ноября.

Ранее Фокус писал, как изменятся ежемесячные выплаты внутренним переселенцам с 1 ноября. Украинцы, имеющие статус ВПЛ, могут ежемесячно получать 2–3 тысячи гривен от государства. Однако с 1 ноября помощь будут назначать по новой системе.