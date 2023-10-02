"Без уважительных причин": сколько можно находиться за границей, чтобы не потерять статус ВПЛ

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, с 1 августа денежная помощь не будет предоставляться переселенцам, находящимся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин.

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Граждане Украины, которые имеют статус внутренних переселенцев, могут потерять право на получение выплат в Украине, если они временно покинут страну. Факт выезда таких переселенцев регистрируется в специальной базе данных. Об этом сообщила юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко в комментарии изданию "РБК-Украина".

По данным юриста, с 1 августа 2023 года были внесены определенные изменения в систему выплат для украинцев, имеющих статус внутренне перемещенных лиц. Эту информацию предоставила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Согласно заявлению Дарьи Марчак, начиная с 1 августа, денежная помощь переселенцам перестанет выплачиваться в случае их пребывания за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных документальных причин.

Юрист отметил, что обоснованными причинами могут считаться:

служебная командировка или стажировка;

лечение или реабилитация;

уход за больным ребенком, оздоровление ребенка и прочее.

"Такие нововведения обусловлены тем, что украинцы, получившие статус ВПЛ, выехали за границу и дополнительно получили убежище от иностранного государства. Соответственно, такие лица получают материальную помощь сразу от двух государств", – обращает внимание Марьяна Гавришко.

Важно отметить, что беженцы, покинувшие Украину и уехавшие за границу, не могут быть признаны внутренними перемещенными лицами, поскольку они выбрали форму внешней защиты, а не внутренней.

"К тому же первая заместитель министра социальной политики заявила, что время и место выезда украинцев со статусом ВПЛ фиксируются в специальном реестре. Поэтому период пребывания переселенцев контролируется государством и проверяется. Следовательно, если время пребывания за границей превышает 30 дней подряд без уважительных причин, выплаты для украинцев, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, теперь отменяются", – предупреждает специалист.

Напомним, недавно украинская власть решила лишить украинцев за рубежом выплат от государства, которые они получали, как внутренне перемещенные лица.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине переселенцам могут разрешить ездить в транспорте бесплатно.

Также сообщалось, что переселенцев будут штрафовать на 3,5 тысячи, если они пропустили один обязательный шаг в оформлении статуса ВПЛ.