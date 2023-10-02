"Без поважних причин": скільки можна перебувати за кордоном, щоб не втратити статус ВПО

За словами заступника міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, з 1 серпня грошову допомогу не надаватимуть переселенцям, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин.

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Громадяни України, які мають статус внутрішніх переселенців, можуть втратити право на отримання виплат в Україні, якщо вони тимчасово покинуть країну. Факт виїзду таких переселенців реєструється в спеціальній базі даних. Про це повідомила юрист Stron Legal Services Мар'яна Гавришко в коментарі виданню "РБК-Україна".

За даними юриста, з 1 серпня 2023 року було внесено певні зміни до системи виплат для українців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Цю інформацію надала перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

Згідно із заявою Дар'ї Марчак, починаючи з 1 серпня, грошову допомогу переселенцям перестануть виплачувати в разі їхнього перебування за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих документальних причин.

Юрист зазначив, що обґрунтованими причинами можуть вважатися:

службове відрядження або стажування;

лікування або реабілітація;

догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини та інше.

"Такі нововведення зумовлені тим, що українці, які отримали статус ВПО, виїхали за кордон і додатково отримали притулок від іноземної держави. Відповідно, такі особи отримують матеріальну допомогу одразу від двох держав", — звертає увагу Мар'яна Гавришко.

Важливо зазначити, що біженці, які залишили Україну і виїхали за кордон, не можуть бути визнані внутрішніми переміщеними особами, оскільки вони обрали форму зовнішнього захисту, а не внутрішнього.

"До того ж перша заступниця міністра соціальної політики заявила, що час і місце виїзду українців зі статусом ВПО фіксуються в спеціальному реєстрі. Тому період перебування переселенців контролюється державою та перевіряється. Отже, якщо час перебування за кордоном перевищує 30 днів поспіль без поважних причин, виплати для українців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, тепер скасовуються", — попереджає фахівець.

Нагадаємо, нещодавно українська влада вирішила позбавити українців за кордоном виплат від держави, які вони отримували, як внутрішньо переміщені особи.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні переселенцям можуть дозволити їздити в транспорті безкоштовно.

Також повідомлялося, що переселенців штрафуватимуть на 3,5 тисячі, якщо вони пропустили один обов'язковий крок в оформленні статусу ВПО.