Дорогой картофель: почему стремительно дорожает популярный среди украинцев овощ

Фермеры объясняют, что повышать цены на картофель им позволяет высокий спрос и сокращение предложения данной продукции на рынке.

Отмечается, что цены на картофель выросли, поскольку к закупкам присоединились как крупные оптовые компании, которые хотят заполнить продукцией хранилища, так и розничные супермаркеты, которым картофель нужен для текущих продаж. Об этом сообщает EastFruit.

С учетом этого стоимость качественного картофеля сейчас колеблется на уровне от 8 до 12 гривен за килограмм (0,22-0,33 доллара за килограмм). По подсчетам аналитиков, такая цена, в среднем, на 17% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам фермеров, цены повышаются не только на фоне высокого спроса. Дело в том, что сейчас происходит сокращение предложения картофеля на рынке, поскольку уборочная кампания в большинстве регионов страны уже фактически завершается.

"Также большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что в свою очередь только подстегивает рост цен в этом сегменте. По словам самих фермеров, в текущем сезоне очень высокий процент некондиционной продукции, которая не пригодна к закладке на длительное хранение", – сказано в публикации.

Эксперты говорят, что сейчас картофель в Украине стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период в 2022 году. При этом многие производители не собираются снижать цены на качественный картофель, а даже наоборот — планируют и дальше повышать ценники.

Почему осенью в Украине подорожают многие овощи

Как правило, в осенне-зимний период растут цены, начиная с овощной группы. Хотя овощей в этом сезоне было достаточно, но погодные условия заставляют фермеров складывать продукцию в хранилища.

"Соответственно, будут дополнительные расходы для товаропроизводителей — хранение, утепление, поддержание температуры… Октябрь — ноябрь может принести подорожание овощей, кроме картофеля и лука, в среднем на 5 — 7%. А тепличные овощи в осенне-зимний период могут подорожать на 30 — 40%", — объяснил Фокусу заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Украине по итогам 2023 года ожидается рекордный урожай гречихи. Это, в частности, объясняется тем, что весной сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречихи на 20 тысяч гектаров, до 141,5 тысячи гектаров.