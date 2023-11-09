"Работали в РФ": эксперты назвали организаторов блокирования границы с Польшей

Украинский бизнес несет большие убытки из-за блокирования границы с Польшей, а участие украинских компаний на международных выставках под угрозой.

Перевозчики только одной польской ассоциации бастуют на границе Украины и Польши, а сами протестующие — это водители, которые ранее работали на российском и белорусском рынках. Подробности сообщили в пресс-службе Федерации работодателей Украины.

В сообщении отметили, что только одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков участвует в забастовке. Их действия не поддержали другие ассоциации, а польское правительство уже дважды обращалось с просьбой остановить акцию. Официальных обращений бастующих не получало и украинское правительство.

В Ассоциации добавили, блокирование границы польскими перевозчиками влияет не только на экспорт произведенной продукции. Под угрозой оказались и будущие контракты 2024 года. Именно в ноябре и декабре заключаются контракты на следующий год. Ситуация влияет на наполнение государственного бюджета следующего года.

Участие украинских компаний на международных выставках также под вопросом. Это одна из важных составляющих успешных продаж собственной продукции на мировых рынках. Компании, которые восстанавливали полностью разрушенное производство, оказались в наиболее угрожающей ситуации.

Забастовка польских перевозчиков и блокирование границы с Украиной

Польские перевозчики 6 ноября заблокировали для проезда грузового транспорта три пункта пропуска "Корчева — Краковец", "Дорогуск — Ягодин" и "Гребенное — Рава-Русская". Они планируют пропускать один грузовик в час. Акция блокады запланирована до 3 января.

Украина еще в конце октября инициировала встречу с Польшей и ЕС относительно угрозы перекрытия границы. В Кабмине отметили, что блокирование и забастовки не дают возможность для стабильного экономического сотрудничества как украинским, так и польским перевозчикам.

Напомним, 27 октября стало известно, Литва и соседние страны согласуют алгоритм по закрытию границы с Беларусью. Руководитель Министерства внутренних дел Агне Билотайте отметила, что сотрудничество демократических государств региона усилит противодействие враждебным странам.