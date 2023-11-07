Страйк на границе: согласится ли Украина с требованиями польских перевозчиков

По словам главы Агентства восстановления Мустафы Найема, протестующие хотят добиться возврата разрешительного режима для украинских перевозчиков и сократить количество разрешений на довоенный уровень, но для Украины такие условия неприемлемы.

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Украина не планирует обсуждать главные требования польских перевозчиков, которые уже второй день блокируют три пункта пропуска на границе. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

"Украина не намерена даже обсуждать возвращение в разрешительную систему. Соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами ЕС, подписано между Европейским Союзом и Украиной, а не какой-либо отдельной страной", — сказано в его сообщении.

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По его словам, до июня 2022 года все перевозчики, которые выезжали на территорию стран Европейского Союза, должны были пользоваться разрешением на пересечение государственной границы с соответствующими странами Европы.

А с 2016 года, когда начало действовать Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, Евросоюз стал основным торговым партнером Украины с удельным весом товарооборота 40,8% от общего объема внешней торговли. Увеличить сотрудничество было невозможно, поскольку не хватало разрешений на международные перевозки, в первую очередь, со странами, с которыми у Украины есть границы:

с Польшей;

с Румынией;

с Венгрией;

с Словакией;

с Молдовой.

По словам Найема, из-за этой ситуации каждой осенью фрахт дорожал, а украинским и иностранным товаропроизводителям было фактически невозможно вывезти свою продукцию.

"Так, только в 2021 году из-за кризиса с польскими разрешениями мы потеряли до 500 миллионов евро только потому, что разрешения элементарно закончились, а новые польская сторона выдавать не захотела. Если помните, то рынок тогда просто остановился", — добавил Мустафа Найем.

По его информации, у 2016 году Украина пользовалась квотой на 200 тысяч польских разрешений, а вот в 2021 году их количество снизилось до 120 тысяч. Хотя общий товарооборот со странами Евросоюза подрос на 45%. При этом Польша пять лет подряд увеличивала соответствующие квоты для перевозчиков из России и Беларуси.

Но, как отметил Мустафа Найем, согласно статьи 136 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, стороны не вводят условий взаимного доступа на рынок, которые являются более ограничительными по сравнению с ситуацией, сложившейся на дату, предшествующую дате вступления Соглашения в силу.

"То есть польская сторона прямо нарушала наши права, поскольку создавала условия, которые были хуже, чем на момент вступления в силу Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС", — подчеркнул глава Агентства восстановления.

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При этом Украина еще до полномасштабной войны просила Еврокомиссию разобраться с вышеописанной проблемой.

"Есть надежда, что мы больше никогда не столкнемся с этой позорной и дискриминационной практикой, которая ограничивала нас в торговле с ЕС до войны, и которая может бить по нашей экономике сейчас, когда автомобильный транспорт – главная артерия нашего экспорта" — написал Мустафа Найем.

Напомним, 30 октября ассоциация Укравтопрома сообщила, что с ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе.

Тогда перевозчики обещали, что перекроют все пункты пропуска с украинской стороной из-за возникшей конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Акция началась 6 ноября, когда польские перевозчики заблокировали движение грузовиков через польско-украинскую границу. Пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы в тот же день сообщила, что организаторы протеста предупредили, что будут пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.