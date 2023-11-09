Выплаты, субсидии, пенсии: хватит ли в бюджете средств на социальную защиту населения

Готовя проект главной сметы страны-2024 ко второму чтению, правительство перераспределило расходы, оставив сумму неизменной — 3,3 трлн грн. При этом Минфин не только забирал у одних ведомств и добавлял другим, но и заложил финансирование новых программ.

В финальной редакции бюджета-2024 правительство увеличило доходы главной сметы страны на 22 млрд грн до 1,768 трлн грн и на эту сумму уменьшило предельный объем дефицита, а расходы оставило практически неизменными — 3,3 трлн грн. Об этом пишет Фокус в новой статье "Оснащение войска, субсидии, укрытия в больницах: что государство будет финансировать в 2024 году" .

Несмотря на перераспределение расходов между ведомствами, приоритеты государства в следующем году остались такими же, как и в проекте бюджета к первому чтению. В частности, на безопасность и оборону планируют выделить 1,69 трлн грн. На втором месте — социальная защита. На нее заложено почти 469 млрд грн.

Правительство на 500 млн грн увеличило финансирование академических стипендий на 500 млн грн Фото: pexels.com

Главные изменения в проекте бюджета-2024, по сравнению с первым чтением, касаются Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Им урезали финансирование по 4,8 млрд грн. Высвобожденные 9,6 млрд грн направят на "материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ", отметил депутат Ярослав Железняк. 427 млн грн заберут от Минкульта (отказавшись от Музея Голодомора), бюджет Минкульта на 2024 год составляет 10,7 млрд грн.

Также в проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено уменьшение на 409,1 млн грн бюджета Бюро экономической безопасности; 357 млн грн добавили Государственному космическому агентству, а 242 млн грн дополнительно получит Антимонопольный комитет. Вместе с тем, Министерству экономики добавили еще 6 млн грн — до 33,186 млрд грн. Почти на 206 млн увеличится финансирование Министерства защиты окружающей среды — до 8,9 млрд грн.

В проекте главной сметы страны ко второму чтению правительство увеличило расходы на протезирование военным, которые потеряли конечности на 573,9 млн грн. Также 337,7 млн грн добавили к расходам на создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, правительство увеличило на 500 млн грн бюджет выплат академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования. Суммарно на это планируют направить 5,2 млрд грн. Увеличена и образовательная субвенция на выплаты заработной платы учителям на 275,3 млн грн до 103,2 млрд грн.

Правительство на 574 млн увеличило расходы на протезирование военных

Вместе с тем в финальном проекте сметы появились новые программы, среди которых:

"Руководство и управление в сфере усыновления и защиты прав детей" в сумме 44,9 млн грн на обеспечение деятельности новообразованной Государственной службы Украины по делам детей;

и защиты прав детей" в сумме 44,9 млн грн на обеспечение деятельности новообразованной Государственной службы Украины по делам детей; обустройство пунктов пропуска железнодорожного сообщения — 662,4 млн грн;

железнодорожного сообщения — 662,4 млн грн; "Центр гуманитарного разминирования " — 49,8 млн грн;

" — 49,8 млн грн; "Медицинская помощь и социальная реабилитация военнослужащих в Клинической больнице "Феофания" — 200 млн грн в "Феофании";

в Клинической больнице "Феофания" — 200 млн грн в "Феофании"; субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения — 1 000 млн грн.

Риск секвестра: хватит ли денег на все запланированные программы

Несмотря на то, что львиная доля налогов пойдет на финансирование победы Украины в войне с Россией, военный бюджет врага более чем в два раза превышает наш, сказал в итальянском СМИ глава Минфина Сергей Марченко. "Мы направляем все доходы госбюджета и внутренние заимствования на финансирование военной кампании. Без поддержки наших международных партнеров нам пришлось бы значительно уменьшить невоенные расходы. Доля военных расходов составляет более 50% от общего бюджета и около 21% от ВВП на 2024 год. Наши финансовые потребности во внешней помощи в 2024 году составляют 41 млрд долларов США", — цитирует Минфин слова Марченко.

На Центр гуманитарного разминирования заложили 50 млн грн

Из-за опасений не получить всю сумму, правительство ко второму чтению пересмотрело баланс внутренних и внешних заимствований. Так, чистые внешние заимствования (заимствования минус расходы на погашение) между І и ІІ чтением были уменьшены на 103,5 млрд грн или на 2,5 млрд долл. США (по курсу грн/долл — 40,7 грн), тогда как чистые внутренние заимствования с нуля вырастут до 81,4 млрд грн или до 2 млрд долл. США.

"В частности, ожидается сокращение ежемесячной прямой бюджетной помощи от США. Согласно поданному Президентом США Байденом в Конгресс документу о "дополнительном финансировании" предусматривается сокращение ежемесячной бюджетной помощи Украине с 1,1 млрд долл. США до 825 млн долл. США. В годовом измерении это примерно 3,3 млрд долл. США недополученных средств", — сказали Фокусу в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (KSE).

В Министерстве финансов говорят, что пока нет уверенности в получении Украиной всей иностранной помощи в 2024 году

Аналитики также обратили внимание на слова министра финансов, что пока нет стопроцентной уверенности относительно получения всей ожидаемой финансовой помощи в 2024 году. Это может иметь негативные последствия не только для экономики Украины, но и Европы. Кроме этих проблем, недостаточная помощь от иностранных партнеров, может привести к образованию "дыры" в бюджете в размере 29 млрд долл, добавили в KSE.

Таким образом, не исключено, что некоторые расходы пойдут под нож. "[Без внешней помощи придется] либо сокращать расходы, либо искать внутренние резервы — то есть увеличивать частные внутренние займы, больше выпускать ОВГЗ, — надеясь, что банки и население, бизнес будут их активнее покупать, — либо возвращаться к тому, с чего начинали в прошлом году — просить Нацбанк профинансировать", — пояснил Фокусу руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

В случае недополучения Украиной помощи в 2024, правительству придется сокращать расходы Фото: KP.UA

Впрочем, некоторые эксперты более оптимистичны относительно получения Украиной всей помощи. "Сегодня Украина получает помощь по принципу "столько, сколько надо". То есть какой бы ни был дефицит бюджета, его нам помогают полностью закрывать страны-партнеры, международные финансовые организации, поэтому можно не волноваться. То, что правительство увеличило акцент на внутренние заимствования, думаю, вполне нормально, учитывая привлекательную учетную ставку государственных облигаций. Думаю, нет особых рисков и волнений", — отметил Фокусу экономист Андрей Новак.

Напомним, по итогам 2023 года объем финансовой поддержки Украины от международных партнеров превысит 45 миллиардов долларов, из которых уже выплачено более 35 миллиардов (24,3 миллиарда — это кредиты). В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя размер выделяемой помощи будет постепенно снижаться — до 38,5 и 25 миллиардов долларов соответственно.

Также Фокус писал, что по словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, количество преподавателей в вузах превышает потребность. Поэтому увеличение окладов или зарплат преподавателей возможно только после "модернизации" сети.